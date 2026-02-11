Chivas está viviendo un grandioso arranque del Clausura 2026 con cinco triunfos en fila, por lo que entre los jugadores, directiva y afición existen grandes ilusiones de poder conseguir el título de Liga MX en este torneo, aunque habría un factor que podría complicar las cosas en el cierre del campeonato.

Independientemente de que el Guadalajara, y todos los clubes de la Liga MX, entregarán a sus seleccionados mexicanos para la fase final de la competencia, la escuadra tapatía también tendría que lidiar con otra problemática y sería la mudanza de estadio por la Copa del Mundo.

Es por eso que el reportero de ESPN, Jesús Bernal, confirmó que la directiva del chiverío, encabezada por Amaury Vergara, buscaría que la FIFA le permita terminar el Clausura 2026 a los rojiblancos en el Estadio Akron, aunque la decisión aún no estaría tomada.

“El Estadio Jalisco no va a tener participación en el Mundial (…) El Estadio Jalisco se convierte en una alternativa, pero Chivas todavía está explorando la posibilidad de ver si le dan la oportunidad de mantenerse en su inmueble.

“Ya no depende de ellos, depende de la FIFA y del Comité Organizador, pero están viendo esa alternativa con el pretexto de que les puede servir como preparación para todos los temas logísticos que vendrán en la Copa del Mundo“, explicó el comunicador en el programa Enfocados.

¿Cuándo tiene que entregar Chivas el Estadio Akron?

Se tiene previsto que el Guadalajara entregue las instalaciones del Estadio Akron a la FIFA y al Comité Organizador en los primeros días de mayo, para que se realicen las adecuaciones de cara a la próxima Copa del Mundo, por lo que la Liguilla debería jugarse en otra plaza.

¿A dónde se mudaría Chivas si lo obligan a entregar el Estadio Akron?

El panorama es claro, ya que el Estadio Jalisco se convertiría en la nueva casa del Guadalajara en la Liguilla del Clausura 2026 gracias a que dicho inmueble no será utilizado para el Mundial, además de que hay que recordar de que el Rebaño es socio mayoritario en Clubes Unidos de Jalisco, la cual administra el recinto.