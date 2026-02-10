La afición de Chivas está preocupada debido a la lesión que sufrió Luis Romo frente a Mazatlán, ya que el capitán rojiblanco es el líder de la defensa de la escuadra tapatía y en el calendario aparecen rivales de alto calibre en el Clausura 2026.

Pese a que la directiva se ha mantenido en silencio, el reportero de As México, César Huerta, ha investigado y reveló que ha podido conocer que la lesión que sufrió el Tanque sí se trataría de un desgarre grado dos, por lo que se perdería hasta seis semanas de participación en la Liga MX.

“Ya es martes, las pruebas ya se realizaron y la directiva ya sabe exactamente qué tiene Luis Romo y es hora que no quieren soltar prenda. Preguntaba si iban a informar públicamente a nombre del club y me dejaron en visto.

“Cruzando información con otras fuentes, empezamos a encontrar datos que coinciden (…) Se habla de que Luis Romo habría sufrido un desgarro grado 2, que normalmente requiere de cuatro, cinco y hasta seis semanas de recuperación.

¿Cuándo reaparecería Luis Romo si tarda 6 semanas en recuperarse?

En caso de que el Tanque requiera de mes y medio para poder recuperarse por completo y regresar a la actividad con el Guadalajara, su vuelta a las canchas se suscitaría cerca del 20 de marzo, es decir, reaparecería hasta el juego de la jornada 12 contra Rayados de Monterrey.

En ese caso, Luis Romo se perdería los partidos contra América, Cruz Azul, Toluca, Atlas, Santos y contra el Club León, lo que podría también complicarle sus aspiraciones de sumarse a la Copa del Mundo.

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional entre Chivas vs. América?

El duelo más importante de la fase regular del Clausura 2026 se disputará el próximo sábado 14 de febrero en la cancha del Estadio Akron, compromiso que arrancará en punto de las 21:07 horas, tiempo del centro de México.