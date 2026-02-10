El próximo fin de semana Chivas recibe a América en una nueva edición del Clásico Nacional. En la previa al choque por el Clausura 2026, Demetrio Madero, exjugador del Guadalajara, ventiló que la principal debilidad que hoy tiene el equipo de André Jardine es la salida de Álvaro Fidalgo.

No hay dudas de que el Guadalajara llega mucho mejor al siguiente partido debido a que mantiene un invicto de cinco partidos y es líder en solitario con 15 puntos. Pachuca, FC Juárez, Querétaro, Atlético de San Luis y Mazatlán no estuvieron a la altura de la circunstancia y el equipo de Gabriel Milito igualó su mejor inicio en torneos cortos.

De cara al Clásico Nacional, Demetrio Madero, exjugador de Chivas, señaló que una de las principales debilidades que hoy tiene el equipo de André Jardine es la ausencia de Álvaro Fidalgo.

André Jardine logró que América gane tres partidos consecutivos. (Foto: IMAGO7)

“América ha tenido un mal inicio en este torneo. Aparte ya se les fue Fidalgo. Me parece que lo de Fidalgo les ha venido pesando. Tienen a Brian Rodríguez, el uruguayo, que es el que me parece el único de los más desequilibrantes junto con Zendejas que está de regreso. Henry Martin creo que todavía no está en ritmo”, comentó en exclusiva en Rebaño Pasión.

De todas maneras, el exjugador rojiblanco reveló que no hay dar por muerto al conjunto azulcrema. “Creo que lo de América es ese ADN que ellos tienen que la verdad es que no dejan de luchar, no dejan de pelear. Y lo del técnico, creo que Jardine es un buen técnico y le ha encontrado le ha encontrado la forma al América. Con todo y eso, yo creo que parece que América está de regreso, todavía le falta. Sigo viendo aún con la duda de Luis Romo, este creo que Guadalajara viene jugando mejor”, cerró.

¿A qué hora se juega Chivas vs. América por el Clausura 2026?

Esta nueva edición del Clásico Nacional entre Chivas y América por el Clausura 2026 se jugará en el Estadio Akron desde las 21:07 del Centro de México. El partido en territorio mexicano se podrá ver por Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.