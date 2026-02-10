Finalmente ayer por la tarde se cerró el mercado de pases de la Liga MX con la llegada de Brian Gutiérrez, Jonathan Pérez y Ángel Sepúlveda. Sin embargo, el Guadalajara dio de baja a ocho jugadores y aún se podrían dar las salidas de Érick Gutiérrez y Alan Pulido a la Major Leagues Soccer.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado necesitaba realizar una fuerte depuración de su campeonato con aquellos jugadores que no entraban en planes. Especialmente para bajar la alta masa salarial y así también darle mayor cantidad de minutos a canteranos como es el caso de Sergio Aguayo, Miguel Gómez, Santiago Sandoval, entre otros.

Ayer se cerró de un mercado de pases en el que Chivas logró fichar a Ángel Sepúlveda, Jonathan Pérez y Brian Gutiérrez. Sin embargo, a pesar de que cerró el mercado de pases, se podrían dar dos bajas más en el Rebaño Sagrado.

Alan Pulido no entra en los planes de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Como se sabe el Guadalajara busca acomodar a cuatro jugadores que no entran en planes, especialmente a Alan Pulido y Érick Gutiérrez. Los libro de pases que quedan abiertos para sacarlos del club son la MLS y Costa Rica. En Estados Unidos podría darse la oportunidad para que emigre Guti, mientras que en el caso del atacante todo indica que se quedará a cobrar el 100% de su salario.

¿Qué sucederá con Eduardo García y Leonardo Sepúlveda?

Con Eduardo García se especulaba una posible salida a Mazatlán, pero finalmente se quedará en Chivas a pelear por el segundo puesto. En el caso de Leonardo Sepúlveda no entraría en planes luego de que Gabriel Milito lo haya probado.