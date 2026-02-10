No cabe ninguna duda de que Chivas mantuvo un brutal inicio de campeonato luego de haber hilvanado cinco victorias consecutivas en el inicio del Clausura 2026. Tras sumar 15 puntos de 15 posibles, Demetrio Madero le exigió a Gabriel Milito que debe coronar con un campeonato porque considera que no servirá de nada todo lo realizado.

El conjunto rojiblanco llega como gran favorito a quedarse con el Clásico Nacional del Clausura 2026 cuando enfrente a América en el Estadio Akron. Pachuca, FC Juárez, Querétaro, Atlético de San Luis y Mazatlán no pudieron hacerle frente a un Guadalajara que impone condiciones y siempre va en busca de la victoria.

Uno de las leyendas de Chivas que se rinde ante el conjunto de Gabriel Milito es Demetrio Madero. Para el exjugador del Rebaño Sagrado el entrenador argentino llevó adelante con Luis Romo, Daniel Aguirre y Omar Govea.

Gabriel Milito lleva con Chivas un invicto de 5 partidos ganados en el Clausura 2026. (Foto: IMAGO7)

“Guadalajara después de un año ha encontrado primero un buen técnico como es Gabriel Milito. Después me parece que han hecho un buen trabajo desde la directiva con la elección tanto de técnico y de jugadores, ese perfil de jugadores que están buscando”, comentó Madero en exclusiva a Rebaño Pasión.

Y agregó: “Gabriel Milito ha encontrado su 11 o sus siete u ocho jugadores que son base para él, desde el Tala, Luis Romo, que ha tenido una temporada sensacional. Lo de Govea, que estaba borrado completamente, lo ha hecho jugar. Creo que Gabriel Milito lo ha encontrado y, sobre todo, que han encontrado a qué juegas. Todos, todo el equipo y cada uno de ellos saben a qué juegan, cada uno conoce su rol porque uno ve la sincronización que hay entre ellos cuando Guadalajara ataca por los costados”.

La exigencia de Demetrio Madero a Gabriel Milito

Sin embargo, Demetrio Madero señaló que estos buenos resultados deben ser coronado con un campeonato. “Creo que les ha sabido llegarle al jugador y cuando tienes un técnico como ese, en el cual tienes esa admiración o le crees cuando se gana la credibilidad, eso es parte de un buen técnico. Yo le valoro mucho a Gabriel Milito eso, que al final lo tiene que culminar con un título. Si no lo culmina con un título, va a quedar ahí nada más como fue Veljko. No sé si en este torneo o el que viene, pero sí lo tendrá que culminar con eso porque además la directiva ha puesto lo suyo, le ha metido, le ha invertido. Entonces sí creo que lo tendría que culminar”, cerró.