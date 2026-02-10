Es oficial, los registros de la Liga MX han cerrado para este Clausura 2026, por lo que han comenzado a surgir muchas inquietudes alrededor de Chivas debido a que no pudieron encontrarle acomodo a Alan Pulido ni Érick Gutiérrez, por lo que en la directiva estarían analizando la situación.

Desde el mes de diciembre, el Guadalajara puso como transferibles a varios elementos entre los que destacaban estos veteranos; sin embargo, no pudieron hallarles un nuevo club debido al sueldo tan elevado que cobra cada uno, por lo que siguen en la nómina del Rebaño.

Se ha especulado sobre la posibilidad de que Gabriel Milito les otorgue el “perdón” a los futbolistas y puedan ser reintegrados con el resto del plantel; sin embargo, el reportero de As México, César Huerta, explicó que eso no sucederá y que siguen tratando de acomodarlos, pero ahora en la MLS, principalmente al Guti.

“La directiva del Guadalajara sigue en la intención y apertura a negociarlos. No se ha abierto la posibilidad de ofrecerle el ‘perdón’ a ninguno de ellos para que se queden. La intención sigue siendo la misma: negociarlos.

“La directiva seguirá buscando, sobre todo en el caso de Érick Gutiérrez porque a él sí le quieren echar la mano. Por Pulido, de lo que veo, la directiva no se está moviendo para ayudarle”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo cierran los registros en la MLS?

Debido a que el formato de competencia en Estados Unidos es distinto al del resto del mundo, sus ventanas de transferencias se cierran a mediados del mes de abril, por lo que aún existe tiempo para que el Guadalajara pueda negociar la salida de los jugadores, principalmente de Érick Gutiérrez.