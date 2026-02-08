Chivas sigue ganando y ganando, situación que sigue generando molestia e incomodidad entre los detractores del Rebaño, buscando cualquier pretexto para menospreciar el poderoso arranque de torneo que ha registrado en este Clausura 2026.

El Guadalajara marcha con paso perfecto en la Liga MX con cinco triunfos tras cinco jornadas disputadas, en donde analistas de diversas cadenas de televisión han asegurado que esos resultados son un espejismo debido a la fragilidad de los rivales a los que ha enfrentado la escuadra tapatía en esta primera etapa de la fase regular.

Sin embargo, el exjugador y directivo del chiverío, Francisco Palencia, salió en defensa de la institución tapatía al asegurar que la obligación de los rojiblancos es ganarle a todos esos rivales endebles, pero que se perciben herramientas para poder competir de tú a tú con los equipos de mayor poderío de la Liga MX.

“En el peor momento del Guadalajara le ganó al América. Guadalajara está haciendo los deberes como debe de ser, porque le gana a los que tiene que ser y cuando vengan estos rivales, vamos a ver hasta dónde puede llegar.

“Hoy sí puede competir muy bien contra estos rivales y no podemos decir que va a perder contra América“, declaró el exdelantero en el programa Punto Final de Fox.

Chivas y América ya enfrentaron a dos rivales en común con resultados diferentes

Los seguidores de las Águilas son los que más se han preocupado por menospreciar al Guadalajara; sin embargo, ambas instituciones ya se enfrentaron a dos clubes en común, Atlético de San Luis y Pachuca, en donde el Rebaño ganó ambos partidos mientras que los de Coapa registraron una derrota y un empate, respectivamente.

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional entre Chivas vs. América?

El duelo más importante de la fase regular del Clausura 2026 se disputará el próximo sábado 14 de febrero en la cancha del Estadio Akron, compromiso que arrancará en punto de las 21:07 horas, tiempo del centro de México.