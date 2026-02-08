El Clásico Nacional de la Liga MX está próximo a disputarse en la próxima jornada del Clausura 2026, en donde Chivas parte como amplio favorito sobre el América debido al gran rendimiento que está demostrando; sin embargo, hay expertos que no piensan lo mismo.

Roberto Gómez Junco sorprendió a todos al analizar el choque entre rojiblancos y azulcremas, en donde habló del nivel que mostraron ambos equipos en sus recientes partidos, por lo que aseguró que el partido será más parejo de lo que se vislumbra según la tabla de posiciones.

El exjugador del Guadalajara destacó el nivel que demostraron las Águilas en su reciente compromiso contra Monterrey, y resaltó el cómo el chiverío sufrió en demasía para poder garantizar el triunfo en los duelos contra el Atlético de San Luis y Mazatlán.

“Las Chivas con cinco victorias consecutivas, siendo mejor que cada uno de sus adversarios, aunque dejando ciertas dudas en sus dos más recientes actuaciones: el cierre en San Luis y en el cierre en Mazatlán. A diferencia del América que ofrece ahora su mejor partido.

“Llegan en ese sentido mucho más equilibrados de lo que indican los números. Una edición del Clásico Nacional especialmente atractiva porque hacia mucho, sobre todo en el caso de las Chivas, no llegaban tan bien a un partido tan importante como este”, explicó el exjugador en su canal de YouTube.

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional entre Chivas vs. América?

El duelo más importante de la fase regular del Clausura 2026 se disputará el próximo sábado 14 de febrero en la cancha del Estadio Akron, compromiso que arrancará en punto de las 21:07 horas, tiempo del centro de México.