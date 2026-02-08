La espera está por llegar a su fin y en la próxima jornada del Clausura 2026 se llevará a cabo una edición más del Clásico Nacional entre Chivas y América, duelo que en la tabla de posiciones luce disparejo, pero que hay otros datos que confirman que será un duelo de poder a poder.

Recordando las frases que suelen decirse cada vez que se encuentran los dos clubes más importantes de México: ‘en los Clásicos no importan las estadísticas’, aunque en esta ocasión sí podrían marcar un rumbo de lo que podría ser el duelo entre rojiblancos y azulcremas.

Al término de la jornada 5 del Clausura 2026, el Guadalajara no solamente se encuentra en la cima de la tabla de posiciones, sino que también el chiverío está en la cima de la tabla de ofensivas de todo el futbol mexicano, ya que es el mejor en ese rubro gracias a que ha anotado 10 goles en cinco jornadas.

Sin embargo, por otro lado, el América es la mejor defensiva de toda la Liga MX, empatada con el Toluca, al recibir solamente dos goles en lo que va del torneo, por lo que es evidente el equilibrio que está buscando el entrenador brasileño André Jardine en la escuadra de Coapa.

¿Qué tal defiende Chivas y qué tal ataca América?

Según las estadísticas proporcionadas por la Liga MX, el Guadalajara tiene la quinta defensiva más sólida de todo el Clausura 2026 debido a que ha aceptado 4 goles en cinco jornadas, mientras que las Águilas son la ofensiva número 17 con solamente tres goles en torneo.

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional entre Chivas vs. América?

El duelo más importante de la fase regular del Clausura 2026 se disputará el próximo sábado 14 de febrero en la cancha del Estadio Akron, compromiso que arrancará en punto de las 21:07 horas, tiempo del centro de México.