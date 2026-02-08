Chivas viene de lograr una importante victoria ante Mazatlán, pero la misma tuvo un alto costo debido a que se lesionó Luis Romo y se perderá el Clásico Nacional ante América. Ante esta situación la afición del Guadalajara afirma que es momento de que Gabriel Milito vuelva a tener en cuenta a Érick Gutiérrez, pero destapan que el entrenador lo tiene descartado. No hay que olvidarse que la directiva lo respalda al argentino.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado tuvo un brutal inicio en el Clausura 2026, ya que se encuentra líder e invicto en el torneo con 15 puntos. Pachuca, FC Juárez, Querétaro, Atlético de San Luis y los Bucaneros no pudieron con el mejor equipo de la Liga MX para estar un pasito más cerca de los Cuartos de Final de la Liguilla.

La victoria ante Mazatlán dejó un sin sabor muy fuerte porque Chivas perdió a Luis Romo, quien además capitán y eje principal en ataque como en defensa. Ante esta situación en redes sociales los chivahermanos comenzaron a pedir que Érick Gutiérrez, cepillado del primer equipo, vuelva para reemplazar a Romo.

Erick Gutiérrez no volverá a jugar en Chivas. (Foto: IMAGO7)

48 horas después de lo vivido en el Estadio El Encanto, José María Garrido reveló que Gabriel Milito, respaldado por la directiva del Guadalajara, no tiene en cuenta a Guti. “¿Érick Gutiérrez tiene posibilidades de regresar? Tienen menos de una semana de resolver diferencias Guti y Gabi Milito. La realidad es esta. Érick Gutiérrez no tiene posibilidades de volver”, confirmó Chema en Futbol con Cerebro.

Y agregó: “Érick Gutiérrez está pensando más en buscar un acomodo. (…) Hoy por hoy para Guti, aunque ha estado acudiendo con cierta periodicidad a Verde Valle, no hay posibilidad de regresar, con todo y que esté registrado, con todo y que esté la baja de Luis Romo. Al final de cuentas, ha seguido entrenando, pero no está futbolísticamente y en cuanto a rendimiento al mismo nivel del resto de sus compañeros como para poder ser considerado como opción”. Cabe recordar que Guti fue cepillado luego de discutir con el técnico por no ser titular y no entender cuál era su rol en el equipo.

¿Quién reemplazará a Luis Romo en Chivas?

La gran pregunta que surge tras lo sucedido ante Mazatlán es quién va a reemplazar a Luis Romo. Todo indica que Diego Campillo será el encargado de tomar su lugar y ser titular el próximo sábado ante América, mientras que Roberto Alvarado sería el capitán.