Chivas se mantiene invicto y líder del Clausura 2026 luego de haber superado a Mazatlán por la jornada cinco. En medio de este contexto, André Jardine advirtió al Rebaño Sagrado al señalar que tiene a todo su equipo recuperado y que Alejandro Zendejas estará presente en el Clásico Nacional.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado mantiene un brutal inicio en el 2026 debido a que ganó los 15 puntos que había en juego. Pachuca, FC Juárez, Querétaro, Atlético de San Luis y los Bucaneros sufrieron el juego del equipo de Gabriel Milito y llegan con la moral en alto para recibir a las Águilas en el Estadio Akron.

América pudo ante Rayados de Monterrey y sumó su segunda victoria consecutiva en el Clausura 2026. De cara al Clásico Nacional, André Jardine advirtió que su equipo está recuperando el nivel.

André Jardine afirman que está recuperando a su equipo de cara al Clásico Nacional. (Foto: IMAGO7)

“Muy buenas sensaciones. Lo que imaginábamos. Recuerdo una pregunta post Pachuca, ahí preveía que el crecimiento del equipo venía con el crecimiento de algunos de jugadores como (Alejandro) Zendejas, Chiquito y Henry Martín. No fue fácil empezar el torneo con tantas bajas, pero con las certezas absoluta que conforme van pasando los partidos, las semanas, vamos ganando formas de aquello que nos acostumbramos. (…) Muy feliz por la semana y muy concentrado por lo que viene”, expresó el técnico azulcrema en conferencia de prensa en referencia a la vuelta ante Olimpia y al cruce frente al Guadalajara.

A su vez, señaló que contará con todo su equipo. “No hay lesión, terminó muy cansado el partido. Con tres días lo recuperamos y vamos a estar completos”, reportó el entrenador azulcrema cuando era consultado sobre la sustitución de Alejandro Zendejas, quien parecía haberse lesionado ante el conjunto regiomontano en el Estadio Ciudad de los Deportes.

¿Qué jugadores de Chivas están descartados vs. América?

Tras la victoria ante Mazatlán es un hecho que Chivas tiene descartado a Luis Romo, quien finalizó lesionado en el Estadio El Encanto. Quienes están en duda son Armando González, José Castillo y Gilberto Sepúlveda.