A falta de un comunicado oficial, Jonathan Pérez es nuevo jugador del Club Deportivo Guadalajara. El atacante de 23 años de edad llega procedente del Nashville de la Major League Soccer (MLS) y se espera su arribo a la “Perla Tapatía” en las próximas horas para firmar su contrato.

De acuerdo con información de César Luis Merlo, el acuerdo con el conjunto estadounidense es por compra definitiva y un contrato de cuatro años para Jonathan Pérez.

Según reveló Jon Barbon, el exjugador de LA Galaxy no dudó en presionar a la directiva del Nashville una vez que conoció el proyecto deportivo del Rebaño Sagrado, encabezado por el director deportivo Javier Mier.

“Un común denominador que se repite en los últimos mercados: jugadores convencidos del proyecto, que eligen vestir la rojiblanca por encima de otras opciones”, escribió el comunicador en su cuenta de X.

Cabe mencionar que Jonathan Pérez será el último refuerzo de Chivas para el Torneo Clausura 2026 tras la llegada de Ángel Sepúlveda, Brian Gutiérrez y Ricardo Marín.

¿Cuándo podría debutar Jonathan Pérez con Chivas?

Si bien se espera su llegada en las próximas horas, es poco probable que tenga sus primeros minutos en el Clásico Nacional ante América, así que se espera que haga su debut con el Club Deportivo Guadalajara en la Fecha 7 del Torneo Clausura 2026 cundo se enfrenten en calidad de visitante a Cruz Azul.