El Guadalajara está cerca de hacer oficial la llegada de Jonathan Pérez como su nuevo refuerzo para el Clausura 2026. En medio de este contexto dan a conocer que el extremo de Nashville fue clave para destrabar la negociación debido a que presionó la franquicia de la MLS para poder ser jugador de Chivas.

Esta tarde César Merlo confirmó, en diálogos con Futboltuber, que el conjunto rojiblanco vuelve a dar un golpe en el mercado de pases y cerraría la llegada de otro jugador de la Major Leagues Soccer. “Hay charlas en instancias finales y yo creo que salvo una catástrofe, hoy a la tarde de México, queda cerrado. A mí varias fuentes me están reconociendo que es inminente el trato hecho. La negociación va muy avanzada. Están negociando una compra con el jugador y hay un principio de acuerdo por cuatro años de contrato. Insisto, más temprano que tarde se termina cerrando. (…) Definitivo. Compra definitiva a falta de últimos detalles. Está en un 90%”.

Tras confirmar esta noticia, diversos insiders del Guadalajara comenzaron a dar por hecha la llegada de Jonathan Pérez a Chivas. A su vez, Rodrigo Camacho reveló que el futbolista fue clave porque presionó para salir de Nashville.

Jonathan Pérez será nuevo jugador de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Jonathan Pérez es nuevo jugador de Chivas. Todo acordado entre el Guadalajara y Nashville SC. El jugador presionó a su club para que facilitaran su salida porque quería llegar al Rebaño. Resta que viaje y haga sus pruebas físicas y médicas”, reportó el reconocido periodista en X.

¿Por qué Chivas fue por Jonathan Pérez?

Todo indica que Chivas va por Jonathan Pérez debido a que es un futbolista que puede desempeñarse en la misma posición que Roberto Alvarado, quien tiene valijas y boletos para ser convocado al Mundial 2026 con la Selección Mexicana.