El viernes Chivas mantuvo su invicto en el Clausura 2026 luego de haber superado por 2-1 a Mazatlán por la jornada cinco, la cual costó la dura lesión de Luis Romo. A 48 horas de lo vivido en Sinaloa destapan que el vestidor del Rebaño Sagrado respaldó a Gabriel Milito porque entienden que fue su culpa todo lo que sufrieron ante los bucaneros y que el ambiente era de derrota. ¡Autoexigencia pura en el Guadalajara previo al Clásico Nacional!

El conjunto rojiblanco perdió una pieza clave en su once titular debido a que su capitán no se rompió es un hecho que no jugará ante las Águilas. De esta manera, todo indica que Diego Campillo ocuparía su lugar en una posición en la que no solo se marca la manera en la que se sale, sino que además la idea de salir con balones largos para encontrar con libertad a Richard Ledezma y Bryan González.

Tras lo vivido contra Mazatlán, hubo varias críticas contra Gabriel Milito porque los cambios no sirvieron para que Chivas no sufriera en el Estadio El Encanto. Sin embargo, la actitud del vestidor del Rebaño Sagrado fue de respaldo hacia al cuerpo técnico debido a que consideran que son ellos los responsables de lo vivido y que había un ambiente de derrota.

Gabriel Milito recibe duras críticas de la afición de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“La opinión dentro del vestidor es que los responsables de esta situación son los propios futbolistas de lo que pasó. (…) Me platicaban al término del partido que el vestidor era como si se hubiera perdido y había una calentura muy grande entre los propios jugadores”, reveló José María Garrido en Futbol con Cerebro.

Y agregó: “No tengo la información de que si hubo un regaño fuerte, un regaño serio de parte del cuerpo técnico, si hubo algún grito, pero sí sé que la actitud de los jugadores después del partido contra Mazatlán era de una calentura tremenda. Era el ambiente de haber perdido. Era el ambiente de que se hubiera dejado ir el resultado, como si a Chivas le hubieran dado la voltereta. Con ese coraje. Con todo y que ganó y sigue en lo alto de la clasificación”.

¿Cuándo volvería a jugar Luis Romo?

Teniendo en cuenta que sería un desgarro en el posterior, Luis Romo tendría al menos entre tres semanas y un mes de recuperación. Sin embargo, teniendo en cuenta lo meticuloso que es el cuerpo técnico de Gabriel Milito su vuelta podría tardar más semanas.