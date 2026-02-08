La victoria de Chivas por 2-1 ante Mazatlán no sólo dejó tres puntos importantes en el Clausura 2026, sino también una imagen que sintetiza el estilo que Gabriel Milito pretende instalar en el equipo. A los 19 minutos del primer tiempo, con el marcador ya 1-0 a favor del Rebaño, el conjunto rojiblanco construyó una larga secuencia de pases desde campo propio que terminó con una ocasión clara de gol y despertó elogios en redes sociales.

La jugada comenzó con Brian Gutiérrez recibiendo de espaldas bajo presión, tocando hacia atrás para José Castillo, quien abrió de inmediato para Efraín Álvarez bien pegado a la banda. El extremo envió un pase comprometedor hacia Raúl Rangel, pero el arquero no se apresuró, controló con calma y volvió a jugar en corto para Castillo, quien inició una pared con Álvarez antes de filtrar hacia adelante para Gutiérrez.

Otra vez de espaldas, el mexicoamericano descargó a un toque para Luis Romo, que rompió líneas con una devolución precisa dejando a Brian de cara al frente. El mediapunta encontró al centrodelantero Armando González, quien aguantó el balón y habilitó a Roberto Alvarado. El “Piojo” abrió de primera hacia Richard Ledezma, que llegó hasta línea de fondo y envió un centro que la defensa no pudo despejar con claridad, permitiéndole a Alvarado recortar dentro del área y sacar un derechazo que se fue apenas desviado.

La secuencia, compuesta por más de una decena de pases y sin pelotazos, se viralizó rápidamente. “Con Milito no existen los riesgos, existen las convicciones”, escribió el usuario que compartió el video, el cual superó los 1.000 likes y las 58.000 reproducciones. Una acción que refleja confianza, valentía y una identidad cada vez más reconocible en estas Chivas.

El análisis de Gabriel Milito sobre el buen momento de Chivas

En conferencia de prensa, el entrenador rojiblanco Gabriel Milito analizó el momento que atraviesa su equipo: “Era nuestro objetivo comenzar de esta manera, con buen juego y, además, con buenos resultados. No es fácil ganar cinco partidos seguidos, pero creo que lo hemos hecho de forma merecida. Por momentos jugamos muy bien y hubo otros en los que el rival también hizo su partido y nos puso en dificultad. Más allá de eso, estamos muy contentos con la manera de competir y con la manera de jugar. Sin duda hay cosas para corregir y mejorar, y para eso está la semana. Hablaremos y trabajaremos para seguir mejorando en algunos aspectos y continuar evolucionando como equipo”.