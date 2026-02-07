La quinta victoria de Chivas en el Clausura 2026 dejó sensaciones encontradas, pues la alegría del triunfo quedó opacada por la preocupación tras las lesiones de José Castillo y Luis Romo. Ambos futbolistas tuvieron que abandonar el terreno de juego, encendiendo las alarmas en el Rebaño Sagrado justo cuando se avecinan partidos clave para el equipo en las próximas semanas.

En el caso de Luis Romo, el panorama luce poco alentador, ya que todo apunta a que se trata de una lesión grave que lo dejaría fuera varias semanas. Así lo confirmó Gabriel Milito en conferencia de prensa, donde admitió que las primeras sensaciones no eran positivas. Sin embargo, con José Castillo las noticias parecen ser mucho más tranquilizadoras.

El estratega argentino explicó que Castillo tuvo que salir tras torcerse el tobillo durante el partido, pero también se encargó de tranquilizar a la afición al señalar que no se trata de nada grave. Esto abre la posibilidad de que el defensor pueda estar disponible para el Clásico Nacional de la próxima semana, uno de los encuentros más importantes del torneo para Chivas.

La relevancia de José Castillo en el esquema de Milito queda reflejada en sus números, pues ha disputado prácticamente todos los minutos posibles del torneo, consolidándose como una pieza clave en el once titular. Su presencia no solo aporta solidez defensiva, sino también continuidad en el desarrollo de los partidos, razón por la que suele completar los 90 minutos. Por ello, que su lesión no sea grave representa una excelente noticia para el Guadalajara.

En caso de que José Castillo no pueda jugar, su suplente sería Miguel Tapias

Con la baja de Romo prácticamente confirmada y Diego Campillo como su relevo natural, el plan alternativo en caso de que Castillo no llegue al Clásico Nacional sería Miguel Tapias. Aunque ha sido blanco de críticas por parte de la afición, el defensor ha cumplido en los minutos que ha tenido en cancha, por lo que, de ser necesario, deberá recibir la confianza para responder en uno de los partidos más exigentes del torneo.