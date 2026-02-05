No hay dudas de que Chivas tuvo un increíble inicio en el Clausura 2026 y que da la sensación que mañana va a superar simplemente a Mazatlán. Sin embargo, José Castillo advirtió al equipo de Sinaloa que no llegan confiados, que no están pensando en América y que mañana tomarán el partido con la seriedad que lo vienen haciendo a lo largo de este inicio de campeonato.

La estadística marca que el Guadalajara tiene frío porque se encuentra solo en la cima de la tabla general de posiciones con 12 puntos. A pesar de este gran inicio, Gabriel Milito baja a todo el mundo de las nubes ya que entiende que no se logró ni siquiera el primer objetivo que es alcanzar la clasificación directa a la Liguilla.

Mañana es el turno de enfrentar a Mazatlán y todo Chivas entiende que debe ser un partido ganable por amplia diferencia. Sin embargo, hay algunos chivahermanos que ponen paños fríos debido a que temen que haya una confianza excesiva como sucedió en el Apertura 2025 cuando Querétaro se impuso por 1-0 de local.

José Castillo lanzó advertencia a Mazatlán. (Foto: IMAGO7)

En la misma sintonía se encuentra José Castillo quien aprovechó para advertir a los Bucaneros al señalar que mañana afrontarán con responsabilidad para quedarse con los tres puntos. “En nuestro caso sabemos que si no tenemos un partido perfecto podemos pagar las consecuencias entonces venimos con esa mentalidad, esa seriedad de tratar el partido como trataremos cualquier otro que tratamos en cualquier parte de la temporada y que eso nos siga alcanzando para quedarnos los 3 puntos”, expresó el defensor a los medios en Sinaloa.

Y agregó: “Para nosotros son exámenes que tenemos que pasar con creces cada semana y el rival de turno es mañana contra Mazatlán. Queremos dar por supuesto un golpe sobre la mesa, pero eso lo venimos buscando hacer cada fin de semana. Mañana es la prueba en turno, pretendemos dar un golpe sobre la mesa mediante un buen futbol, mediante un equipo con una identidad bien definida y estamos enfocados única y exclusivamente en Mazatlán”.

¿A qué hora se juega Mazatlán vs. Chivas por el Clausura 2026?

El encuentro entre Chivas y Mazatlán por la jornada 8 del Clausura 2026 se llevará adelante mañana viernes seis de febrero en el Estadio El Encanto a las 21:06 del Centro del México. El partido se podrá ver Azteca 7 y Fox, mientras que en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda en el Guadalajara en Sinaloa.