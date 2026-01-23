Por estas horas, las Chivas de Guadalajara ocupan gran parte del debate en torno al futbol mexicano, no sólo por su liderato en el Clausura 2026 con tres victorias en tres juegos, sino también por la cantidad de elementos que fueron convocados para los amistosos de la Selección Mexicana rumbo al Mundial. Uno de los “olvidados” por Javier Aguirre fue sin dudas el defensor José Castillo.

Cuando llegó al Guadalajara en 2024, proveniente desde Pachuca, muchos no conocían a José Castillo, por lo que no era considerado un fichaje de alto impacto. Sin embargo, conforme se fueron viendo sus primeros partidos como rojiblanco, la afición notó que se trataba de un jugador muy rendidor, de perfil bajo y que podía hacerse de la titularidad.

José Castillo es un pilar en el sistema de Gabriel Milito (Imago7)

En este inicio del Clausura 2026, José Castillo es uno de los cinco elementos que jugó todos los minutos sin ser reemplazado por Gabriel Milito, quien le asignó el rol de zaguero izquierdo en la línea de tres defensores. Sus prestaciones siguen siendo sólidas y regulares, incluso con el agregado de que ya se sabe de su polifuncionalidad, algo no menor en los tiempos que corren.

José Castillo es capaz de jugar en todas las posiciones de la defensa, pero aún así, Javier Aguirre no lo incluyó en el último llamado, quizás por el hecho de que no sea un jugador con tanta prensa como otros. Sin embargo, la afición rojiblanca tiene claro que en sus 69 partidos, pocas veces el ex de los Tuzos del Pachuca ha desentonado.

¿Cuánto pago Chivas por José Castillo?

En su momento, el Guadalajara compró la ficha de José Castillo en 2,5 millones de dólares. De momento, según el sitio especializado Transfermarkt, ese valor no ha aumentado, pero está claro que las Chivas tendrían argumentos para pedir un monto superior por un futbolista que a sus 24 años ya se encuentra consolidado con el primer equipo.