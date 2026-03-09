El Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas se vivió con intensidad y tuvo sus emociones, a tal punto de que el Rebaño Sagrado comenzó perdiendo y debió remontar el marcador hasta terminar ganando 2-1 en el Estadio Jalisco. Más allá de la victoria, el duelo también dejó un futbolista sancionado: Daniel Aguirre llegó a las cinco tarjetas amarillas y no podrá estar ante Santos Laguna.

Con este panorama, Gabriel Milito se verá obligado a retocar la línea defensiva, recordando que anteriormente perdió a su capitán Luis Romo por lesión, por lo cual Diego Campillo tuvo que acelerar su vuelta a la titularidad. En conferencia de prensa, el estratega rojiblanco mencionó cuáles pueden ser los reemplazos de Aguirre para recibir al conjunto lagunero.

“Tenemos un plantel muy parejo, donde todos están preparados para jugar (…) Tenemos a Tiba Sepúlveda que está entrenando muy bien y puede ser una opción”, comenzó Milito su reflexión. Acto seguido develó una alternativa algo inesperada para reemplazar a Aguirre: “Está Miguel Gómez, que lo puede hacer por afuera pero también lo ha hecho como como stopper y lo ha muy hecho bien”.

Miguel Gómez podría ser el reemplazo de Dani Aguirre, según explicó el propio Milito (Imago7)

De esta manera, el canterano intentará ganarse su lugar en el once durante los entrenamientos de esta semana. Aunque Milito también mencionó una tercera variante: la de incluir a Miguel Tapias como stopper por izquierda para que José Castillo pase a la derecha y sea el reemplazo natural de Aguirre.

Milito está conforme con la plantilla de Chivas

El estratega rojiblanco reiteró su conformismo con el armado de la plantilla del Guadalajara: “Los que inician o los que entran de cambio están en buen momento; el plantel de Chivas tiene alternativas como para que no se altere el rendimiento del equipo. Estoy contento con el equipo que tenemos, con la mentalidad y con las ganas de que las cosas salgan bien”, insistió.