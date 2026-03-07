Chivas sigue demostrando que tiene a las mejores fuerzas básicas de toda la Liga MX, por lo que Armando González estaría en el radar del Borussia Dortmund y podría terminar con alguna oferta de cara al verano para sumarlo como refuerzo, por lo que sería seguido de cerca en el Clásico Tapatío contra Atlas.

La Hormiga ha demostrado que es el mejor delantero mexicano del momento, por lo que sus buenas actuaciones le estarían abriendo la puerta para el mercado de Europa, en donde estaría llamando la atención de varios clubes de aquella parte del mundo.

La información fue destapada por el reportero de Fox Sports, Fernando Lara, quien reveló que el club alemán estaría al pendiente del Clásico Tapatío para observar el rendimiento del artillero del Guadalajara, quien además de este encuentro seguirá siendo monitoreado por lo que resta del torneo para definir si harán una oferta por ficharlo en verano.

“Una fuente le confió a Fernando Lara, reportero de FOX Sports México, que gente del Borussia Dortmund estará muy al pendiente del rendimiento de Armando González en el Clásico contra los Zorros que se disputará este sábado en el Estadio Jalisco.

“Nuestro compañero también pudo confirmar que el actual sublíder de la Bundesliga seguirá a González por el resto del torneo, ya que está considerando ficharlo en la siguiente ventana de pases, por lo que la Hormiga deberá mantener el buen nivel para llenarle el ojo al combinado alemán“, explican en la nota compartida en dicho portal.

¿Cuál es el otro gigante interesado en la Hormiga?

Según el mismo reportero, el Barcelona también tendría en el radar a Armando González, aunque no entró en más detalles al respecto.

“Fernando Lara pudo saber que el FC Barcelona también está interesado en el perfil de Armando González, quien firmó 12 tantos en el Apertura 2025 y compartió el título de goleo con Joao Pedro del Atlético San Luis y Paulinho del Toluca”, indica la nota.

Hormiga ya rechazó oferta millonaria

El delantero del Guadalajara ya está llamando la atención del otro lado del planeta, por lo que hace unas semanas llegó una oferta de 20 millones de dólares para convencerlo de jugar en el CSKA de Moscú, propuesta que fue rechazada.

Armando González podría salir de Chivas en verano

El entorno del delantero y la directiva del Guadalajara llegaron a un acuerdo en el que no se aceptarían propuestas en este Clausura 2026, por lo que confían en que tendrá una destacada actuación en el Mundial y posteriormente, el futbolista analizará su futuro.