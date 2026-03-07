Después de la victoria del Club Deportivo Guadalajara en el Clásico Tapatío ante los Rojinegros del Atlas, dentro de la Fecha 10 del Torneo Clausura 2026, Gabriel Milito habló en rueda de prensa.

El estratega del Rebaño Sagrado mencionó ante los medios de comunicación que sus pupilos son justos ganadores del Clásico Tapatío, pero pone los pies sobre la tierra de cara a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

“Lo que significa para mí es muy impotante, significa mucho ganar este tipo de partidos, de cara a la energia, la gente espera los clásicos de manera especial, en definitiva no dejan de ser tres puntos, pero emocionalmente tienen un factor añadido muy importante”, mencionó.

“Noaotros necesitamos sumar puntos y con América con los tres puntos de hoy tienen el mismo valor que cualquier otros tres puntos que hayamos conseguido a lo largo del campeonato, siempre fortalece, genera confianza”, agregó el timonel argentino.

Con la victoria ante Atlas, ¿En qué lugar se ubica Chivas en el Torneo Clausura 2026?

Con el triunfo frente a los Rojinegros del Atlas, el Club Deportivo Guadalajara se ubica en estos momentos en la tercera posición de la tabla general con 21 unidades, producto de siete victorias y dos derrotas.

Cabe mencionar que el siguiente compromiso de nuestras Chivas será el próxmo sábado 14 de marzo ante Santos Laguna, dentro de la Jornada 11, a disputarse en la cancha del Estadio Akron, a las 17:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.