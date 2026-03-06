El canterano del Club Deportivo Guadalajara continúa ligado al mundo del futbol. Mientras combina su etapa como atacante del Empire Strykers en la MASL con su labor como presidente del Rangers FC en la Primera División de Andorra, también mantiene bien definidos los objetivos que desea alcanzar en los próximos años.

En entrevista EXCLUSIVA con FOX Sports, Marco Fabián reveló que ya cuenta con su título como entrenador; sin embargo, por ahora no contempla iniciar una carrera en los banquillos. El exRebañoSagrado prefiere seguir preparándose en el ámbito directivo y no descarta que, en el futuro, esa experiencia le permita regresar a Chivas para ocupar un cargo dentro de la institución.

“No, demasiado, lo sigo teniendo en mente (volver). Lo sigo teniendo en mente. Llegará el momento, realmente, cuando tenga que llegar, porque siento que los tiempos de dios son perfectos y al final de cuentas tengo esa meta, ¿no? Algún día de regresar a la institución que me vio nacer, no sabemos cómo”, señaló.

“Hoy me estoy preparando de una gran manera con mi equipo de Rangers, de Andorra, en la parte directiva. Tengo el título de director técnico, pero me veo más como directivo. Hoy estoy al mando de la presidencia del equipo de Rangers. Y por qué no pensar el día de mañana llegar al club Guadalajara y poder ayudar con granito de arena desde esa manera, para aportar muchos triunfos y muchas alegrías a toda la afición rojiblanca”,agregó.}

