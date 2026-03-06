El Clausura 2026 se está haciendo maduro y Gabriel Milito debe comenzar a tomar decisiones importantes al frente de Chivas para regresar a la senda del triunfo, sobre todo de cara al Clásico Tapatío frente al Atlas, en donde el triunfo es el único resultado permitido.

El entrenador del Guadalajara ha realizado algunos ajustes en las semanas recientes de cara a los compromisos contra Cruz Azul y Toluca, en donde las cosas no resultaron del todo bien al hilvanar un par de descalabros en el torneo doméstico.

Sin embargo, frente a los Zorros deberá hacer ajustes de forma obligada, principalmente por la lesión que sufrió Luis Romo en el duelo contra los Diablos Rojos, por lo que no podría repetir formación para el choque contra los rojinegros.

Y es que debido a la propuesta del Atlas, en el que todo parte del orden defensivo y tratar de tomar mal parados a los adversarios, el Guadalajara podría apostar por un equipo ofensivo, por lo que una posibilidad sería el regreso a la titularidad de Omar Govea y Brian Gutiérrez.

Probable alineación de Chivas

Raúl Rangel

Richard Ledezma

Daniel Aguirre

Diego Campillo

José Castillo

Bryan González

Omar Govea

Brian Gutiérrez

Roberto Alvarado

Efraín Álvarez

Armando González

DT: Gabriel Milito

¿Por qué Daniel Aguirre y Richy Ledezma deberán tener cuidado?

Hay que recordar que ambos jugadores mexico-estadounidenses ya cuentan con cuatro amonestaciones en el Clausura 2026, por lo que si reciben una más en los próximos duelos deberán pagar con un partido de suspensión, por lo que deberán estar concentrados al doble para no causar baja en el Rebaño.