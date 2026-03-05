Mientras las Chivas de Guadalajara esperan por lo que será una nueva edición del Clásico Tapatío ante Atlas, por la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX, fueron días movidos en Verde Valle a raíz de la visita de varias figuras de renombre mundial. Con motivo del Clásico de Leyendas entre Barcelona y Real Madrid, muchos futbolistas históricos pisaron el Estadio Akron. Y además, dos jugadores rojiblancos también hablaron sobre el gran duelo que se viene.

Efraín Álvarez y el pedido de Amaury Vergara

Uno de los que habló en conferencia de prensa previa al Clásico Tapatío fue Efraín Álvarez, quien no tuvo problema alguno en asumir la responsabilidad de quedarse con los tres puntos: “Los clásicos son para ganar. Especialmente acá Chivas. Hace unos días estaba hablando con el patrón (Amaury Vergara) y dijo ‘tenemos que ganar sí o sí’. Acá si o si, es presión pero tenemos que darle una alegría a la afición”. Además, Efra también reconoció sus ganas de ir al Mundial, pese a que eso le significaría perderse la Liguilla.

José Castillo le resta importancia al Atlas

El otro que habló ante los medios fue el defensor José Castillo, quien le restó importancia al Atlas, admitiendo que lo más importante es volver a ganar: “Es una maravillosa oportunidad, no porque sea Atlas, sino porque es el rival de turno. Nuestro objetivo como equipo cada semana es salir a ganar todos los partidos, siempre buscamos quedarnos con los tres puntos”, reflexionó.

Fernando Hierro, presente en plática con Gabriel Milito

Uno de los hechos más relevantes de la visita de tantas figuras históricas a Verde Valle fue el regreso de Fernando Hierro, quien fuera director deportivo del Guadalajara. En redes sociales, el Rebaño presumió a su entrenador, Gabriel Milito, en plática con exjugadores del Barcelona como Xavi Hernández, Carles Puyol y Javier Saviola, además del propio Hierro, quien días atrás elogió al estratega argentino. Todos escuchaban con atención a Milito, incluidos los directivos Amaury Vergara, Alejandro Manzo y Jesús Sánchez.

Érick Gutiérrez lamentó su ausencia en Chivas

Algunos jugadores del Rebaño también presumieron las visitas de tantas leyendas y uno de ellos, José Castillo, se tomó fotografías con Carles Puyol y Xavi Hernández, las cuales compartió en su cuenta de Instagram. Allí apareció el comentario de Érick Gutiérrez, quien se lamentó por no poder estar presente: “Me hubieras avisado para ir”, expresó el mediocampista que permanece marginado del primer equipo.