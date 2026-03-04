Televisa es el amo absoluto de todo el futbol mexicano debido al poderío que tiene dicha empresa en la opinión pública y dentro de los pasillos de la Federación Mexicana de Futbol, por lo que Amaury Vergara por fin admitió abiertamente las cosas que ocasionaron que el Rebaño se marchara de dicha empresa.

El presidente del Guadalajara recordó cómo nació Chivas TV en el 2016 para poder romper el contrato que existía con Televisa, en donde admitió que eran ventajosos para la empresa de Emilio Azcárraga, además de que deportivamente solían atacar desmesuradamente al conjunto rojiblanco.

“Fue un proyecto muy polémico en su momento, pero puedo decir que fue muy exitoso en varias aristas. Uno, porque nos emancipamos de la forma en que se estaba haciendo los contratos televisivos en México, que eran completamente leoninos y ventajosos. Por ponerte un ejemplo, hay un momento de Chivas, de su historia, de todos los partidos, del material visual que nosotros no tenemos acceso porque no nos pertenece.

“Un equipo como Chivas debe tener la capacidad de ofrecerle a sus aficionados un contenido, una transmisión futbolera en medida de lo posible imparcial. Que tú, como aficionado de Chivas, no sientas que todo está en contra de tu equipo, que puedas disfrutar del futbol. Así nos sentíamos antes de arrancar Chivas TV”, explicó el directivo en Forbes.

El sueño de Amaury Vergara para las transmisiones del futbol en México

“Todavía estamos en una transición que no es del todo la ideal, en mi punto de vista. Debemos llegar a un punto en el que tú, como aficionado, contrates un solo servicio y puedas ver todo el futbol. Eso sería lo mejor para el aficionado. No estoy del todo contento que un aficionado tiene que contratar cinco servicios distintos“, concluyó el directivo.

Chivas no aprendió la lección y volvió a Televisa

Pese a la creación de Chivas TV, el Guadalajara decidió regresar a la televisión con Televisa después de varios meses transmitiendo por su cuenta, precisamente en la Liguilla del Clausura 2017, acuerdo que volvió a durar varios años, hasta que de cara al Apertura 2024 se terminó el acuerdo y firmaron con Amazon Prime.