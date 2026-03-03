Chivas no pudo cumplir con su compromiso de la jornada 9 contra el Club León como se tenía establecido debido al uso del Estadio Akron para el duelo de leyendas entre Real Madrid y Barcelona, por lo que los resultados obtenidos en la Liga MX están rezagando al Rebaño.

Independientemente de la tabla de posiciones, Armando González también se estaría viendo perjudicado debido a que ha comenzado a quedarse atrás en la contienda por el bicampeonato de goleo, sobre todo por no anotar frente a Cruz Azul, Toluca y ahora no poder jugar contra León.

Es por eso que la Hormiga se quedó en cinco dianas en todo el Clausura 2026, por lo que está empatado con José Paradela de Cruz Azul que llegó también a cinco anotaciones en el semestre, muy por detrás de Joao Pedro del Atlético de San Luis, quien llegó a 9 goles en el torneo.

Hay que recordar que el pasado fin de semana, Armando González anotó dos goles frente a los Diablos Rojos, pero ambas dianas fueron anuladas por fuera de lugar, por lo que el atacante del Guadalajara sigue sin poder incrementar su cuota.

Tabla de goleo ACTUALIZADA del Clausura 2026

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas?

El Clásico más antiguo de todo el futbol mexicano vivirá un episodio más el próximo sábado 7 de marzo en la cancha del Estadio Jalisco, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.