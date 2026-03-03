Chivas se prepara para jugar una nueva edición del Clásico Tapatío cuando enfrente a Atlas en el Estadio Jalisco. El Guadalajara viene de caer ante Toluca por 2-0 y se ubica tercero en la tabla general de posiciones con 18 puntos.

En medio de este contexto, Fernando Hierro rompió el silencio para señalar que él es el responsable del éxito que tiene el Guadalajara con sus canteranos. Por otro lado, revelan por qué Gabriel Milito decidió sacar a Omar Govea, mientras que Raúl Jiménez se rindió por el momento que tiene Armando González.

Fernando Hierro habló del éxito de Chivas con sus canteranos

De cara al Clásico de Leyendas entre Real Madrid y Barcelona, Fernando Hierro habló en conferencia de prensa sobre el momento de Chivas. En su respuesta afirmó que él y su equipo son los responsables de que hoy Armando González, Hugo Camberos, Samir Inda y otros futbolistas tengan éxito en el Rebaño Sagrado.

“Si hay una cosa que realmente sí que me alegro es que toda esa generación de los Armando, de los Inda, de los Hugo Camberos, etcétera, son chicos que empezamos nosotros hace 3 años hacer trabajos individualizados y que tuvo los ves que van llegando por gota. Eso sí que es algo que invertimos mucho tiempo tanto mi equipo de trabajo como yo, en el fortalecimiento, que entrenase, que el jugador de Verde Valle esté preparado y en eso hicimos mucho trabajo con las categorías inferiores”, expresó.

¿Por qué Gabriel Milito decidió no utilizar a Omar Gavea en Toluca vs. Chivas?

Tras la derrota ante Toluca, José María Garrido dio a conocer en su canal de YouTube que Omar Govea no tenía ningún problema físico debido a que entrenó al parejo con el resto de sus compañeros. A su vez, señaló que seguramente no fue utilizado porque es uno de los jugadores que tiene menor intensidad al momento de jugar al ida y vuelta contra un equipo como los Diálogos Rojos.

Raúl Jiménez se rindió ante Armando González

En las últimas horas Raúl Jiménez habló de Armando González y afirmó que tiene un olfato goleador. “No he visto un partido completo de él, pero lo que veo resúmenes, o que veo ahora en esta última convocatoria que tuvo en la Selección y estuvo ahí, es que tiene ese olfato goleador”, señaló el delantero del Fulham.