En el último amistoso de la Selección Mexicana frente a Islandia, con goleada por 4-0, Armando González pudo sacarse las ganas de gritar su primer gol con el combinado nacional. La Hormiga, goleador de Chivas y uno de los últimos campeones de goleo en la Liga MX, hace fuerzas para convencer a Javier Aguirre de ser incluido en la lista de convocados para el Mundial 2026.

El canterano rojiblanco compite a priori por ser el tercer centrodelantero del Tri, ya que por delante se encuentran Santiago Giménez y Raúl Jiménez. Justamente este último, habló en entrevista con Fox y dio su opinión sobre el momento que atraviesa Armando González y sus cualidades dentro del campo. Aún así, también fue sincero y reconoció que no lo ha podido ver en profundidad.

“No he visto un partido completo de él, pero lo que veo resúmenes, o que veo ahora en esta última convocatoria que tuvo en la Selección y estuvo ahí, es que tiene ese olfato goleador”, señaló el delantero del Fulham, quien registra ocho goles y tres asistencias en la actual temporada de la Premier League.

Jiménez remarcó que la Hormiga “está en el momento que debe estar ahí adentro del área, en la posición que tiene que estar para aprovechar las oportunidades que tenga”. De hecho, así fue su primer gol con el Tri: tras un desborde por la banda izquierda de Jesús Gallardo, el canterano de Chivas apareció sólo para empujar el balón a la red.

Los números de Armando González en el Clausura 2026

Tras consagrarse como uno de los campeones de goleo de la Liga MX en el pasado torneo, Armando González registra cinco goles en ocho partidos disputados por el Clausura 2026, por detrás de Joao Pedro del Atlético San Luis, quien suma siete anotaciones.