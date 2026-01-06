El exjugador del América y una de las actuales figuras del Fulham de la Premier League, Raúl Jiménez, elogió la mentalidad del canterano del Club Deportivo Guadalajara, Mateo Chávez, luego de que en mayo de 2025 fichara con el AZ Alkmaar.

El reconocimiento del atacante mexicano al futbolista de 21 años de edad fue durante una entrevista en el canal de YouTube “Vamos Show”, ante la pregunta sobre si había un jugador joven mexicano que le ha llamado la atención.

“Un jugador que tengo muy presente es Mateo Chávez, de Chivas, que se va al AZ Alkmaar, que tiene buenas cualidades y puede hacer cosas importantes. Tiene esa mentalidad de aguerrido, de querer ser un jugador importante, y que dio este salto para el futbol europeo, y es algo que se aprecia, que lo haga a tan temprana edad”, mencionó el también atacante de la Selección Mexicana.

Cabe mencionar que hasta la fecha, Mateo Chávez ha disputado con el conjunto de la Eredivisie 18 compromisos, y apenas registra una asistencia, pero este año esperemos tenga un mejor rendimiento para ser considerado por Javier Aguirre en el Mundial de 2026.

¿Cuándo debutó Mateo Chávez con Chivas?

Mateo Chávez debutó en la Primera División con el Club Deportivo Guadalajara durante el Torneo Clausura 2024, certamen en el que jugó once compromisos, siendo titular en ocho ocasiones.

¿Cuál es el valor actual de Mateo Chávez?

De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, el valor actual de Mateo Chávez con el Club Deportivo Guadalajara es de 3 millones de euros, equivalente a poco más de 63 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual.