Después de que el Club Deportivo Guadalajara no pudiera quedarse con la Copa Pacífica de cara al Torneo Clausura 2026, Álvaro Morales esperaba una severa crítica de Ricardo “Tuca” Ferretipara el equipo de Gabriel Milito, pero el estratega brasileño sorprendió con elogios para el argentino, dejando sorprendido al “Brujo”, recordando lo hecho el semestre pasado.

“Le voy a mandar un aplauso al señor Milito. El señor llegó en una tempestad en la institución, en el equipo. En todo y él llevó a este equipo a la calificación directa. ¿Alguien pensó que disputaría el título? Nadie”.

Los grandes halagos del ahora analista de ESPN, quien dicho sea de paso fuera entrenador de Chivas en 1996, son por la actuación del Rebaño Sagrado en el Torneo Apertura 2025, accediendo directo a la Liguilla y hacerle frente a Cruz Azul en los Cuartos de Final cuando, bien lo dijo Ricardo “Tuca” Ferretti, nadie daba un peso por Gabriel Milito y sus pupilos.

“Temporadón hubiera sido llegar a Semifinales”, respondió Álvaro Morales, fiel a su estilo, haciendo de menos la campaña del Club Deportivo Guadalajara en el Torneo Apertura 2025.

¿Cuándo debuta Chivas en el Torneo Clausura 2026?

El debut de nuestras Chivas en el Torneo Clausura 2026 será este sábado 10 de enero ante los Tuzos del Pachuca, en la cancha del Estadio Akron, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.

Cabe mencionar que para este semestre el Rebaño Sagrado se hizo de los servicios de Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez, así como el regreso de Ricardo Marín tras culminar su préstamo con el Puebla.