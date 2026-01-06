A la directiva del Club Deportivo Guadalajara le está costando trabajo acomodar en otro equipo a Alan Pulido ya que exige que se respete su contrato que lo coloca entre los jugadores mejor pagados de Verde Valle, con un sueldo de alrededor de 1.8 millones de dólares al año.

Durante las últimas semanas la dirigencia de Chivas o ha ofrecido a varias escuadras de futbol mexicano, pero ninguna de ellas está dispuesta a pagar su salario, pero al parecer el panorama se va aclarando en el Rebaño Sagrado.

Y es que por medio de X, el polémico periodista de TUDN, David Faitelson, reveló que la directiva de Cruz Azul está interesada en los servicios del atacante de 34 años de edad para que cubra la baja de Ángel Sepúlveda, quien recientemente fue presentado como futbolista del Club Deportivo Guadalajara.

No obstante, Alan Pulido no llegaría a La Máquina para ser el delantero principal de Nicolás Larcamón, pues antes de él tiene a dos elementos de peso, uno colombiano y el otro uruguayo.

Alan Pulido está en la mira de Cruz Azul.

¿Con qué delanteros competiría Alan Pulido en Cruz Azul?

El cafetalero es nada más y nada menos que Miguel Borja, quien para este mercado de fichajes se unició a Cruz Azul luego de desvincularse de River Plate de Argentina, mientras que el charrúa es Gabriel “Toro” Fernández, quien en el Torneo Apertura 2025 se ganó la confianza de Nicolás Larcamón y se convirtió en el artillero titular de La Máquina, superando al “Cuate” Sepúlveda.

¿En qué equipos ha jugado Alan Pulido?