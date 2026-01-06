Chivas sorprendió al darle salida a Francisco Méndez rumbo al Necaxa, movimiento que llamó la atención porque el club buscaba un defensa central por petición de Gabriel Milito y el canterano parecía ser el Plan B en caso de no cerrarse el fichaje deseado. Ahora se sabe que el juvenil estará fuera cuando menos un año, pero todo indica que el Guadalajara tiene un as bajo la manga para cubrir esa zona.

Ese nombre es el de Carlo Soldati, defensor que fue fichado por Chivas en septiembre de 2025. El zaguero llamó la atención por su experiencia en el Cagliari Sub-20, aunque también por haber llegado tras una grave lesión de ligamento cruzado en la rodilla izquierda. Esta situación ha provocado que aún no debute con el Tapatío, equipo con el que fue registrado, por lo que podría ser la opción “escondida” de Gabriel Milito para fortalecer la central.

Carlo Soldati llegó a Chivas en 2025

Soldati reúne varias de las características que encajan con el modelo defensivo de Milito: gran físico cercano a 1.90 metros, buena lectura de juego y capacidad para salir jugando desde el fondo. Sin embargo, todavía no ha tenido minutos en Primera División, de modo que será clave definir si el cuerpo técnico lo incorpora de inmediato o si primero suma rodaje en el Tapatío antes de dar el salto al máximo circuito.

Otro punto a favor es que Soldati ya ha jugado en línea de tres defensores, exactamente el esquema que utilizan las Chivas de Gabriel Milito, por lo que su adaptación no debería representar mayor problema. Además, en su corta trayectoria ha mostrado capacidad para sumarse al ataque, registrando asistencias y goles, y ha formado parte de procesos de Selección Mexicana, lo que le otorga bases tácticas importantes que podrían potenciar al Rebaño Sagrado.

Aún no hay fecha para el alta médica de Carlo Soldati, pero debe faltar poco

Aún no existe una fecha exacta para el alta médica de Carlo Soldati, pero todo indica que no tardará en producirse. El defensor fue operado en febrero de 2025 y, aunque las lesiones de ligamento cruzado son delicadas, se estimaba una recuperación aproximada de seis meses, periodo tras el cual justamente fue fichado por Chivas. Por ello, su regreso a las canchas podría darse muy pronto, convirtiéndose en una opción real que explica la salida de Francisco Méndez.