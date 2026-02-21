Chivas se enfrenta la noche de este sábado a Cruz Azul en el partido más esperado de la Jornada 7, un duelo que acapara reflectores no solo por el nivel de ambos equipos, sino también por todo lo que lo rodea. En las últimas horas han surgido múltiples noticias relacionadas con la convocatoria, altas y bajas del plantel, pero también con temas que apuntan al pasado y al futuro del Guadalajara, como el caso de Fernando Beltrán y los jugadores que están en la mira de Javier Aguirre rumbo al Mundial.

Jonathan Pérez descartado contra Cruz Azul y solo sería convocado en caso de una baja

Aunque gran parte de la afición ya quería ver a Jonathan Pérez con la camiseta rojiblanca, sorprendió que no fuera convocado por Gabriel Milito para enfrentar a La Máquina. Al respecto, el periodista especializado en Chivas, César Huerta, reveló que el plan del estratega argentino es llevarlo con calma para que termine de asimilar su idea futbolística, por lo que, de momento, solo aparecería en una convocatoria si se presenta alguna ausencia que pueda cubrir.

Gilberto Sepúlveda ya se recuperó y sí viajó a Puebla para enfrentar a la Máquina

Quien sí fue considerado por Gabriel Milito es Gilberto Sepúlveda, defensor que ya dejó atrás la lesión de tobillo sufrida en la pretemporada. El Tiba regresa justo a tiempo a la convocatoria del Rebaño Sagrado, ya que, aunque su perfil es distinto al de Luis Romo, la baja del capitán había debilitado la línea defensiva, por lo que su inclusión representa una noticia positiva para el cuerpo técnico.

Gilberto Sepúlveda salió lesionado en el partido ante Leones Negros

La discusión con un aficionado que dejó mal parado a Fernando Beltrán tras su salida de Chivas

Fernando Beltrán siempre fue un jugador que dividió opiniones en el Guadalajara. Mientras algunos lamentaron su salida rumbo al León, otros incluso la celebraron, como un aficionado que protagonizó una discusión con él en redes sociales. En ese intercambio, el Nene, confiado en que en la Fiera sería un jugador importante, respondió con un “guarda este mensaje”, mismo que hace poco fue retomado por el aficionado a modo de burla con la frase: “¿cuánto tiempo más lo guardo?”.

Los 5 jugadores con más posibilidades de ir al Mundial con la Selección Mexicana

Una de las principales preocupaciones de la afición rojiblanca es qué jugadores de Chivas podrían ser convocados al Mundial y perderse la Liguilla. Durante gran parte del proceso de Javier Aguirre, Raúl Rangel y Roberto Alvarado fueron constantes en los llamados, pero ahora, según César Huerta, Richard Ledezma, Armando González y Luis Romo también tendrían altas posibilidades de colarse en la lista final del Vasco.