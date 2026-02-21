Chivas visita este sábado a Cruz Azul en un partido que promete muchas emociones, al enfrentar a los dos equipos que llegaron a la Jornada 7 como el lugar 1 y 2 de la Tabla General. Ambos se han consolidado como firmes candidatos al título del Clausura 2026 gracias a su buen funcionamiento futbolístico, por lo que es un duelo imperdible para cualquier aficionado al fútbol mexicano.
Para fortuna de la afición, el partido entre la Máquina y el Rebaño Sagrado sí podrá verse en televisión abierta en México. El duelo de este sábado 21 de febrero será transmitido por Canal 5 y TUDN sin costo, además de estar disponible en ViX Premium, opción que requiere suscripción para seguir el encuentro.
En Estados Unidos, los Chivahermanos también tendrán opciones claras, ya que el Cruz Azul vs Chivas se podrá ver por TUDN y ViX Premium. Además, quienes no puedan verlo en vivo podrán seguir el minuto a minuto en Rebaño Pasión, con goles, videos, polémicas y todo lo que deje este emocionante enfrentamiento.
¿A qué hora juegan Cruz Azul y Chivas su partido de la Jornada 7 del Clausura 2026?
El partido entre Cruz Azul y Chivas se jugará este sábado a las 9:00 pm del centro de México en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, casa temporal de la Máquina mientras se realizan remodelaciones en el Estadio Azteca. Los boletos se agotaron rápidamente y se espera una mayoría de aficionados rojiblancos, por lo que el ambiente promete ser inigualable.
¿Cómo llegan Chivas y Cruz Azul a su partido de la Jornada 7?
Aunque Pachuca ya superó a Cruz Azul en la Tabla General tras su victoria ante Tigres este viernes, Chivas y la Máquina llegaron a la Jornada 7 como los líderes del torneo. El Guadalajara marcha con 18 puntos producto de seis victorias consecutivas, mientras que Cruz Azul suma 13 unidades gracias a cuatro triunfos, un empate y una derrota, consolidándose ambos como los equipos más sólidos del Clausura 2026.