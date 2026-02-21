Chivas visita este sábado a Cruz Azul en un partido que promete muchas emociones, al enfrentar a los dos equipos que llegaron a la Jornada 7 como el lugar 1 y 2 de la Tabla General. Ambos se han consolidado como firmes candidatos al título del Clausura 2026 gracias a su buen funcionamiento futbolístico, por lo que es un duelo imperdible para cualquier aficionado al fútbol mexicano.

Para fortuna de la afición, el partido entre la Máquina y el Rebaño Sagrado sí podrá verse en televisión abierta en México. El duelo de este sábado 21 de febrero será transmitido por Canal 5 y TUDN sin costo, además de estar disponible en ViX Premium, opción que requiere suscripción para seguir el encuentro.

La Hormiga no ha podido marcarle a Cruz Azul.

En Estados Unidos, los Chivahermanos también tendrán opciones claras, ya que el Cruz Azul vs Chivas se podrá ver por TUDN y ViX Premium. Además, quienes no puedan verlo en vivo podrán seguir el minuto a minuto en Rebaño Pasión, con goles, videos, polémicas y todo lo que deje este emocionante enfrentamiento.

¿A qué hora juegan Cruz Azul y Chivas su partido de la Jornada 7 del Clausura 2026?

El partido entre Cruz Azul y Chivas se jugará este sábado a las 9:00 pm del centro de México en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, casa temporal de la Máquina mientras se realizan remodelaciones en el Estadio Azteca. Los boletos se agotaron rápidamente y se espera una mayoría de aficionados rojiblancos, por lo que el ambiente promete ser inigualable.

¿Cómo llegan Chivas y Cruz Azul a su partido de la Jornada 7?

Aunque Pachuca ya superó a Cruz Azul en la Tabla General tras su victoria ante Tigres este viernes, Chivas y la Máquina llegaron a la Jornada 7 como los líderes del torneo. El Guadalajara marcha con 18 puntos producto de seis victorias consecutivas, mientras que Cruz Azul suma 13 unidades gracias a cuatro triunfos, un empate y una derrota, consolidándose ambos como los equipos más sólidos del Clausura 2026.