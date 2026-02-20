Antes de la llegada de Gabriel Milito a la dirección técnica de Chivas, en el Rebaño se vivió una etapa de irregularidad en donde varios entrenadores comenzaron a sonar para dirigir a la escuadra tapatía, entre los que destacó Nicolás Larcamón.

Después de la sorpresiva salida de Fernando Gago del banquillo de Guadalajara para marcharse a Boca Juniors a finales del 2024, la directiva del conjunto rojiblanco se partió en dos vertientes: los españoles y la gente directa de Amaury Vergara.

Los españoles pidieron tiempo para analizar perfiles y definir al “mejor” entrenador disponible, mientras que la comitiva mexicana deseaba encontrar a un entrenador interino de calidad comprobada en la Liga MX para apagar el fuego que se vivía en la escuadra de la Perla de Occidente.

Uno de aquellos nombres que sonaron fue el de Nicolás Larcamón, quien había tenido una buena actuación con Puebla y León, por lo que era uno de los favoritos de la afición del chiverío.

El interés del argentino en dirigir al Guadalajara que varios reporteros aseguraron que el sudamericano presentó un proyecto formal para presentárselo a Amaury Vergara y compañía explicando su método y cómo lograría sacar de la crisis a la escuadra rojiblanca.

¿Quién fue el entrenador elegido por Chivas?

A pesar de todo, se le dio el voto de confianza a los españoles Fran Pérez y Juan Carlos Martínez, quienes apostaron todo por Óscar García Junyent, quien dejó mucho que desear y fue despedido unas semanas después junto a los directivos europeos.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Cruz Azul del Clausura 2026?

Chivas ha entrado a la etapa más complicada de su calendario de este Clausura 2026, por lo que la Máquina será el siguiente adversario en un compromiso que está pactado a disputarse el próximo sábado 21 de febrero en la cancha del Estadio Cuauhtémoc en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.