Chivas tendrá que enfrentarse a muchas dificultades durante la Liguilla del Clausura 2026 debido a las decisiones que han tomado los directivos de la Liga MX, en donde se ha favorecido a todos los clubes a excepción del Rebaño Sagrado.

El Comité de dueños del futbol mexicano decidió cambiar las reglas para este certamen, en donde cada club dejará ir a sus seleccionados al término de la fase regular, además de que se les permitirá jugar hasta con 9 extranjeros, situación que deja en clara desventaja al Guadalajara.

Es por eso que David Medrano reveló que la FIFA no ha autorizado la otra medida que planteó la Liga MX de permitir a los equipos calificados a la Fase Final el reforzarse con jugadores mexicanos de clubes que hayan quedado eliminados, ya que el máximo organismo no suele enfrentarse a este tipo de peticiones.

“Hace prácticamente dos meses que la Liga MX le hizo esta solicitud a la FIFA para permitir que de cara a la Liguilla, los equipos que se vieran afectados por convocatoria de jugadores a la Selección Mexicana se puedan reforzar con futbolistas de los clubes que no califiquen.

“Después de 2 meses no ha habido respuesta y es que para FIFA es una petición muy suigéneris porque no tiene que ver con los tiempos de FIFA, que están establecidos, y explican cuándo van a ser convocados los jugadores, cuándo tienen que ser liberados y cuándo se tienen que ir de vacaciones.

“Un acuerdo que hicieron los dirigentes con Javier Aguirre de cederle los futbolistas, por eso a la gente de FIFA le brincan muchas cosas. Los tiempos y si solamente los que presten van a poder reforzarse. ¿Qué va a pasar con los jugadores que vayan a la Selección? En todos estos temas está hablando el Secretario General de la Federación, Íñigo Riestra y Francisco Iturbide, director de ocmpetencia de la Liga MX, tratando de satisfacer las dudas que tiene FIFA al respecto.

“Después de dos meses no ha habido respuesta y si no hay respuesta está claro que no se va a permitir. Sigue la llama de la ilusión encendida, con que FIFA pueda autorizar que de cara a la Liguilla los clubes que cedan jugadores esas plazas las puedan ocupar con jugadores mexicanos de los clubes que no entren a la Liguilla”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo se marcharían los seleccionados?

Debido a los acuerdos que alcanzaron los dueños de los clubes de la Liga MX, la jornada 17 del Clausura 2026 será la última fecha en la que los equipos tendrán plantel completo, por lo que en ese momento los jugadores que elija Javier Aguirre deberán reportar para iniciar una pretemporada antes de la Copa del Mundo.