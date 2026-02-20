La clave del éxito de Chivas en la gestión de Gabriel Milito es haber realizado una fuerte limpia para dejar fuera a jugadores que no entraban en planes por indisciplina o nivel. En esta columna se encuentra Teun Wilke quien en redes sociales dejó un mensaje en el que habló de lo que fue su primer mes en Fortaleza de Colombia tras salir a préstamo de Chivas.

Tras lo sucedido en el Apertura 2025, el Guadalajara decidió aceptar la lista de casi 10 jugadores que decidió borrar el técnico argentino. Uno de los puestos en el que se dio una fuerte sangría fue sin duda entre los centros delanteros, motivo por el cual decidieron mantener a Armando González, fichar a Ángel Sepúlveda, no ceder a Ricardo Marín y hacer uso de la opción de compra de Sergio Aguayo.

Ante esta repoblación de centro atacantes, Teun Wilke aceptó la decisión de Gabriel Milito y tomó el vuelo hacia Colombia para unirse a Fortaleza. Tras un mes en Colombia, el exjugador del Guadalajara dejó un mensaje en redes sociales en el que señala que está feliz a pesar de no haber anotado oficialmente a Mazatlán desde la jornada 15 del Clausura 2025.

Teun Wilke lleva un mes en el Fortaleza de Colombia. (Foto: IMAGO7)

“Primer mes en Colombia. Feliz de estar aquí y emocionado por lo que viene”, escribió Wilke en su cuenta de Instagram. Cabe destacar que esta publicación llega luego de que haya recibido una doble amonestación en la goleada que recibió Fortaleza ante Atlético Nacional por 4-1.

Los números de Teun Wilke en Fortaleza

Como decíamos, Teun Wilke no ha anotado un gol oficialmente desde el 14 de abril de 2025 cuando el Guadalajara empató ante Mazatlán por 1-1. Fortaleza de momento sumó 435 minutos tras disputar seis juegos, de los cuales cinco fue como titular.