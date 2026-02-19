Armando González no para de ser noticia en todo México debido a que el futbolsita rechazó una millonaria oferta de CSKA de Moscú. En medio de este contexto, José María Garrido reveló que el propio Dennis Te Kloese le contestó que es verdad que les interesa el perfil de la Hormiga, pero que no hay una oferta ni nada concreto por el último campeón de goleo.

Ayer David Faitelson adelantaba en X que un equipó de Países Bajos lo seguía y que todo indicaba que era Feyenoord. “Chivas ya ha recibido algún guiño, nada oficial, desde el futbol europeo por Armando ‘Hormiga’ González. Insisto, nada oficial, solo un seguimiento. Les voy a dar una pista: el presidente de ese club europeo ya fue presidente deportivo, alguna vez, de las Chivas Rayadas. Ahí se las dejo”, expresó el periodista de Televisa.

A su vez, Jesús Bernal y Diego Ivey confirmaron en ESPN que la Hormiga González rechazó una oferta millonaria para llegar a CSKA de Moscú. Todo indica que el futbolista rojiblanco apunta a ser uno de los tres delanteros de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

Armando González es seguido por Feyenoord de Países Bajos. (Foto: IMAGO7)

En medio de este contexto, José María Garrido confirmó que Feyenoord de Países Bajos está detrás de la Hormiga, pero que no envió una oferta formal al Guadalajara. “Lo que me contesta Dennis Te Kloese. ‘Le estamos dando seguimiento, como a muchos jugadores. No hay nada formal ni nada concreto'”, reveló el periodista de Claro Sports y Fox Sports en Futbol con Cerebro.

¿Cuántos goles lleva anotados Armando González en el Clausura 2026?

Tras seis partidos en el Clausura 2026, Armando González lleva anotados cinco goles y es segundo en la tabla de goleo detrás de Joao Pedro. Cabe destacar que en el Apertura 2025 fue campeón de goleo luego de haber anotado 13 goles en 17 partidos de la fase regular.