Una de las noticias que no para de dar vuelta en todo el futbol mexicano es en relación a que Armando González rechazó una oferta millonaria de CSKA de Moscú. Esta información llegó a oídos de Álvaro Morales, quien señaló que era un error de la directiva rojiblanca no haber aceptado esa oferta que envió el conjunto ruso por el canterano.

No hay dudas de que el Guadalajara conformó un equipo con el que puede marcar la diferencia en este Clausura 2026. A su vez, la Hormiga se convirtió en un futbolista clave en el equipo de Gabriel Milito desde que llegó al Apertura 2025.

Como se sabe, Chivas recibió una oferta de 20 millones de CSKA de Moscú por Armando González, la cual superó la cláusula de rescisión. Sin embargo, el canterano de 22 años decidió rechazarla debido a que aspira a jugar con la Selección Mexicana la próxima copa del mundo.

Armando González rechazó oferta millonaria del futbol de Europa. (Foto: IMAGO7)

Ante esta noticia, Álvaro Morales señaló que el Guadalajara se equivocó con esa decisión. “Es un error”, expresó el conducto de ESPN cuando Sergio Dipp consultaba quién había tomado la decisión de rechazar esa brutal oferta. “A ver si no se arrepiente. Lo iban a comprar 20 millones de dólares, órale“, comentó el polémico comentarista que es un fiel seguidor de América.

¿Cuántos goles lleva anotados Armando González en Chivas?

Como se sabe, Armando González es el goleador en el Clausura 2026 y lleva anotados cinco goles en seis partidos, uno por debajo de Joao Pedro. No hay que olvidarse que la Hormiga fue campeón de goleo en el Apertura 2025 tras anotar 13 goles.