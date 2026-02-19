Armando González se ha convertido en la gran sensación del fútbol mexicano, no solo entre la afición de Chivas, sino en toda la Liga MX. Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, crecen las voces que piden que la Hormiga tenga un lugar asegurado en la Selección Mexicana, respaldado por el gran nivel que ha mostrado en el Clausura 2026.

Una de esas voces es una de las más autorizadas en el país, pues se trata de Luis García, histórico delantero del Tri y referente en su posición. El Doctor García, quien desde hace tiempo ha hablado maravillas del atacante rojiblanco, se sumó a quienes consideran que el delantero del Guadalajara debe tener un lugar seguro en la Selección Mexicana rumbo al Mundial.

En medio del debate sobre quiénes deben ser los convocados por Javier Aguirre, Luis García enumeró los logros de Armando González, destacando que no solo es el goleador del Guadalajara, sino también uno de los máximos anotadores de la Liga MX. Incluso aseguró que, “si no pasa nada extraño, estará en la Selección Mexicana” para la Copa del Mundo.

Sin embargo, el Doctor García también fue crítico con el delantero rojiblanco. En una comparación con Javier Hernández, explicó que, así como el Chicharito, la Hormiga debe mejorar su efectividad frente al arco, pues en el Mundial podría tener pocas oportunidades y deberá aprovecharlas al máximo para marcar la diferencia.

Armando González marcha sublíder en el campeonato de goleo

El Clausura 2026 está siendo muy positivo para el delantero rojiblanco, que en este momento marcha como sublíder de la tabla de goleo con cinco anotaciones, solo una por detrás de João Pedro, jugador del Atlético de San Luis. Todo indica que el Otaku del gol seguirá sumando puntos para ganarse su boleto al Mundial, aunque la decisión final dependerá de si Javier Aguirre decide convocarlo para la justa mundialista.