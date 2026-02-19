La Copa del Mundo 2026 marcará un antes y un después en la historia del futbol mundial al celebrarse en tres países simultáneamente: Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio de 2026, convirtiéndose el torneo más importante, ya que reunirá a 48 selecciones en lo que promete ser la edición más ambiciosa jamás organizada.

Gianni Infantino durante ceremonia del sorteo de la Copa del Mundo 2026 (GETTY IMAGES)

¿Cuáles serán las sedes principales del Mundial 2026?

El Mundial de la FIFA 2026 distribuirá sus 104 partidos entre 16 ciudades anfitrionas repartidas en tres países de Norteamérica. La inauguración tendrá lugar el jueves 11 de junio en el icónico Estadio Azteca que cambiará su nombre a Estadio Ciudad de México, donde el Tricolor abrirá el torneo enfrentándose a Sudáfrica.

La gran final está programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, como parte del área metropolitana de Nueva York.

La distribución de partidos por país anfitrión queda así:

Estados Unidos : 78 partidos, incluyendo Semifinales y Final.

: 78 partidos, incluyendo Semifinales y Final. México : 13 partidos en tres sedes históricas.

: 13 partidos en tres sedes históricas. Canadá: 13 partidos, marcando su debut como sede mundialista.

Guadalajara como sede del Mundial 2026: el rol del Estadio Akron

Guadalajara se posiciona como una de las tres sedes mexicanas para el Mundial 2026 junto a Ciudad de México con el Estadio Azteca y Monterrey con el Estadio BBVA.

Es importante aclarar que el Estadio Jalisco quedó fuera de la selección final de sedes, por lo que todos los partidos mundialistas en Guadalajara se disputarán exclusivamente en el Estadio Akron, casa de las Chivas.

Información clave sobre Guadalajara en el Mundial 2026:

Albergará 4 partidos de fase de grupos según el calendario confirmado por FIFA

No recibirá encuentros de eliminación directa (Octavos de Final ni rondas posteriores)

Los partidos se programarán principalmente en horarios nocturnos

Nuevo alumbrado del Estadio de Chivas (IMAGO 7)

Partidos confirmados que se jugarán en el Estadio Akron

FECHA PARTIDO GRUPO 11 de junio de 2026 Corea del Sur vs. Rival por confirmar

(Repechaje de UEFA) A 18 de junio de 2026 México vs. Corea del Sur A 23 de junio de 2026 Colombia vs. Rival por confirmar

(Repechaje Intercontinental) K 26 de junio de 2026 Uruguay vs. España H

Capacidad y características del Estadio Akron de Guadalajara

La casa de Chivas será el segundo escenario mexicano en importancia por su moderna infraestructura.

Capacidad : 46,232 espectadores

: 46,232 espectadores Rol en el Mundial : Sede exclusiva de partidos de fase de grupos

: Sede exclusiva de partidos de fase de grupos Cantidad de partidos : 4 encuentros confirmados

: 4 encuentros confirmados Característica especial: Diseño arquitectónico único con techo parcialmente cubierto

El Estadio Akron ha pasado por procesos de modernización en años recientes, incluyendo mejoras en iluminación y servicios para cumplir con los estándares FIFA como el cambio de césped, sonido, iluminación y hasta espacios de hospitality para los directivos que acudan a la justa mundialista.

Guía práctica para aficionados: transporte y acceso al Estadio Akron de Guadalajara

Ubicación : Zapopan, zona metropolitana de Guadalajara.

: Zapopan, zona metropolitana de Guadalajara. Distancia del centro : Aproximadamente 20-25 minutos en condiciones normales de tráfico.

: Aproximadamente 20-25 minutos en condiciones normales de tráfico. Vías principales : Avenida Vallarta y Periférico son las arterias de acceso más utilizadas.

: Avenida Vallarta y Periférico son las arterias de acceso más utilizadas. Transporte público : Líneas de autobús conectan desde diferentes puntos de la ciudad; se espera servicio reforzado durante el Mundial.

: Líneas de autobús conectan desde diferentes puntos de la ciudad; se espera servicio reforzado durante el Mundial. Taxis y apps : Uber y DiDi operan en Guadalajara; recomendable para traslados nocturnos post-partido.

: Uber y DiDi operan en Guadalajara; recomendable para traslados nocturnos post-partido. Estacionamiento: El estadio cuenta con estacionamiento propio, pero se llenará rápido en días de partido.

IMAGO 7

Recomendaciones para tu visita:

Llega al estadio al menos 2-3 horas antes del inicio para evitar filas en accesos y seguridad.

El clima en Guadalajara en junio es templado por las tardes (20-25°C) con noches algo frescas.

La zona del Estadio Akron cuenta con servicios de comida y bebida, pero los precios suelen ser elevados dentro del recinto.

Mantén tus pertenencias seguras y sigue las indicaciones del personal de seguridad.

Conexiones de vuelos internacionales con Guadalajara

El Aeropuerto Internacional de Guadalajara (GDL) recibe vuelos directos desde ciudades como Los Ángeles, Dallas, Houston y Ciudad de México. Para aficionados de países como Países Bajos, Irlanda del Norte, Costa de Marfil, Nueva Caledonia, Macedonia del Norte o República Democrática del Congo que clasifiquen al torneo, las conexiones más eficientes serán vía Estados Unidos o Ciudad de México.