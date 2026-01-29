Como se sabe el Guadalajara prepara el Estadio Akron para recibir el Mundial 2026 en el que México volverá a ser anfitrión por tercera vez en su historia. En medio de este contexto y tras la convocatoria de ocho jugadores de Chivas a la gira de la Selección Mexicana, revelan que Corea del Sur estaría interesado en que Verde Valle se convierta su sede para la próxima Copa del Mundo.

Como se sabe el Rebaño Sagrado no para de dar de qué hablar en el balompié nacional porque no solo es líder del Clausura 2026, sino que además Javier Aguirre decidió convocar a la base del equipo de Gabriel Milito a los amistosos contra Bolivia y Panamá. Esta situación hizo tronar a toda la maquinaria que cuida a América en cada una de las jornadas.

En medio de este contexto, Guadalajara mantiene su preparación para dejar de la mejor manera el Estadio Akron en condiciones para recibir la Copa del Mundo 2026. Por otro lado, hay diferentes seleccionados que buscan sede para el torneo más importante a nivel mundial y revelan que Corea del Sur podría elegir a Verde Valle.

Verde Valle podría ser sede de Corea del Sur para la Copa del Mundo 2026. (Foto: IMAGO7)

“Les digo algo, preparen en Verde Valle las canciones de BTS y el Kpop y el Ramen y demás porque muy probablemente Verde Valle sea la sede de entrenamiento de Corea del Sur. Muy probablemente Verde Valle sea la sede de entrenamiento de Corea. No está definido, pero sí es muy probable. Ya la fueron a ver, ya platicaron con gente de Chivas para todo el tema de la operación y demás y parece que les ha gustado”, reveló Jesús Bernal en su canal de YouTube.

Chepo de la Torre no ve a Armando González en la Copa del Mundo 2026

En medio de este contexto, Chepo de la Torre le comentó a Jesús Bernal que a Armando González le falta ir a la Copa del Mundo 2026. “Acuérdate que Armando no tiene más de 20 partidos completos. Antes para estar en la Selección Nacional si no tenías 60 partidos completos y si no eras titular indiscutibles no eras ni siquiera opción en la Selección”, expresó el extécnico del Guadalajara.

Y agregó: “Ahora hacen dos goles, se muestran bien y ya lo ponen en cualquier lugar del mundo. Entonces, son buenos jugadores, eso es indiscutible, pero hay que considerar las cosas. Paso a paso”.