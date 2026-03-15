Luego de la contundente derrota de Club León por 0-3 frente a los Xolos de Tijuana, Ignacio Ambriz decidió dar un paso al costado y presentó su renuncia como director técnico.

Con esta determinación, el conjunto esmeralda se quedó momentáneamente sin entrenador, obligando a la directiva “Esmeralda” a buscar una solución inmediata para el banquillo de cara a su partido ante el Club Deportivo Guadalajara.

De acuerdo con información de Francisco Montes, reportero de FOX, Alejandro Corona, entrenador del Club León Femenil, Alejandro Corona, estará trabajando estos días con los jugadores a la espera de saber si dirige contra nuestras Chivas.

Cabe mencionar que Alejandro Corona tiene a la “Fiera” Femenil en la décimosegunda posición de la tabla general del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil con 12 puntos, producto de tres victorias, tres empates y cinco derrotas.

Alejandro Corona es técnico del Club León Femenil.

¿Cuándo se jugará el partido entre Chivas y León?

El partido entre Chivas y León, correspondiente a la Fecha 9 del Torneo Clausura 2026, se celebrará este miércoles 18 de marzo en la cancha del Estadio Akron, a las 20:07 horas, y será transmitido por Amazon Prime.

Señalar que los pupilos de Gabriel Militollegan a este enfrentamiento como terceros en la tabla general con 24 puntos, mientras que la “Fiera” lo hace como antepenúltimo con apenas 10 unidades.