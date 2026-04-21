El Clausura 2026 está en la recta final de la fase regular, en donde poco a poco comienzan a acomodarse los cruces de la Liguilla, en donde Chivas se mantiene, hasta este momento, en la cima de la tabla de posiciones y seguiría a la espera de que se defina su próximo rival.

A falta de que se disputen algunos compromisos correspondientes a la jornada 16 de la Liga MX, ya comenzaron a moverse algunos equipos en la tabla de posiciones tras los duelos de este martes, en donde comienzan a encaminarse algunos clubes a la Liguilla.

Y es que con los resultados que se suscitaron en el arranque de esta jornada, el Guadalajara tendría que enfrentarse en la Liguilla frente al Club León, quien se quedó estancado en la octava posición con 22 puntos tras caer frente al América.

Así va la tabla de posiciones del Clausura 2026

¿Cuáles partidos se jugarán este miércoles para cerrar la jornada 16?

Atlas vs. Tigres

Atlético San Luis vs. Santos Laguna

Mazatlán vs. Toluca

Necaxa vs. Chivas

Xolos vs. Pachuca

Así serían las llaves en los Cuartos de Final hasta el día de hoy