La fase regular del Clausura 2026 está por llegar a su fin, por lo que Gabriel Milito deberá comenzar a jugar con mayor inteligencia con sus piezas en esta recta final del campeonato, en donde deberá tomar una importante decisión sobre Luis Romo.

El Guadalajara ha registrado muchas dificultades en este semestre por la suspensión de algunos jugadores por acumulación de tarjetas, en donde el Tanque es el próximo advertido, ya que si recibe una amonestación más en lo que resta de la temporada regular, deberá ser suspendido por un partido.

Es por eso que Gabriel Milito deberá analizar qué hará con respecto al capitán del chiverío, ya que deberá pensar en guardarlo para evitar que sea amonestado en el duelo contra Xolos de la jornada 17, lo que implicaría que se pierda la Ida de los Cuartos de Final.

Es por eso que el entrenador argentino podría recomendarle a Luis Romo que se haga amonestar en el partido contra el Necaxa de media semana, para que sea suspendido contra Tijuana y con ello, llegar limpio para la Liguilla.

Sin embargo, en Chivas aún no saben si podrán contar con su capitán para la Liguilla, recordando que el mediocampista se mantiene en la órbita de Javier Aguirre, por lo que podría subirse a la lista final, por lo que en caso de ser convocado, se perdería toda la Liguilla con el Guadalajara.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Necaxa por la jornada 16 del Clausura 2026?

El Clausura 2026 ha entrado a su última semana de fase regular, por lo que el torneo tendrá la última jornada doble, por lo que el duelo entre tapatíos e hidrocálidos se llevará a cabo este miércoles 22 de abril en la cancha del Estadio Victoria, duelo que arrancará en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.