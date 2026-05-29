Chivas descansa para llegar con energía a la pretemporada para el Apertura 2026. De cara al siguiente campeonato, repasa cómo se encuentra el semáforo de altas del Guadalajara.

Chivas se encuentra de vacaciones luego de haber quedado eliminado de la Liguilla a manos de Cruz Azul. El Guadalajara volverá a las actividades el próximo 15 de junio para las pruebas médicas y físicas, previo a realizar el viaje para la pretemporada.

De cara al segundo semestre del año, la directiva rojiblanca comandada por Javier Mier y Alejandro Manzo analiza posibles fichajes. Por esta razón en Rebaño Pasión repasamos el semáforo de altas para el Apertura 2026.

Denzell García

Uno de los jugadores que Chivas buscaría fichar para el Apertura 2026 es sin duda Denzell García de FC Juárez. Diferentes insiders del Rebaño Sagrado han revelado que lo quieren fichar ya que interesa mucho para reforzar el mediocampo defensivo. Sin embargo, hoy es un rumor porque no se envió una oferta.

Jordan Carrillo

Uno de los futbolistas que la afición empezó a pedir y que surgió como un rumor fuerte para este mercado de pases es Jordan Carrillo. Sin embargo, es un hecho que el Guadalajara no irá detrás de él porque juega como extremo aunado a los problemas extracancha.

Kevin Castañeda

Kevin Castañeda es uno de los futbolistas destacados de Tijuana de la mano de Sebastián Abreu. En las últimas horas volvió a escucharse la posibilidad de que sea uno de los jugadores que interesa en el Guadalajara para reforzar el mediocampo rojiblanco.

Iván Tona

Otro mediocampista que se empieza escuchar para reforzar a Chivas para el Apertura 2026 es Iván Tona, elemento de Xolos. De momento, al igual que Castaño, es un jugador que se escucha como rumor según lo informado por Jesús Bernal.

Víctor Guzmán

Ante la salida de Gilberto Sepúlveda y Miguel Tapias se habla de la posibilidad de que Chivas vaya por un central para el Apertura 2026. Al igual que en el mercado de invierno, salió el rumor de que Víctor Guzmán de Rayados de Monterrey sería del interés del Guadalajara. Es un hecho que es lejana la posibilidad de que llegue a Verde Valle.