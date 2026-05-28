El futbolista de 26 años tuvo su torneo consagratorio con el Rebaño, siendo titular durante gran parte del certamen y aumentando su cotización.

Las Chivas de Guadalajara no lograron coronar su buena temporada con un título, pero aún así hay optimismo con el proyecto rojiblanco. Uno de los futbolistas que dio un paso al frente durante el ciclo de Gabriel Milito es sin duda Daniel Aguirre, elemento que se encontraba prácticamente borrado con los anteriores entrenadores, pero que sorprendió a todos y se ganó un lugar como titular en el once del Rebaño.

Con origen como centrocampista, Dani Aguirre le llenó el ojo al cuerpo técnico jugando como marcador central en una línea de tres. Allí, el futbolista mexicoestadounidense fue útil como primer pase gracias a su formación en la zona media, pero además cumplió en el marcaje y hasta se dio el lujo de tener participaciones ofensivas destacadas.

Cabe recordar que Aguirre llegó al Guadalajara en julio de 2024, por un precio mínimo de 250 mil euros. Según el sitio especializado Transfermarkt, su valor comenzó a crecer una vez que tuvo protagonismo con Milito: en diciembre su ficha costaba un aproximado de 500 mil euros, pero ahora, tras el gran Clausura 2026 que tuvo, su precio es mucho más importante.

Daniel Aguirre fue uno de los puntos altos de Chivas (Imago7)

De acuerdo a la última actualización, Daniel Aguirre adquirió un nuevo valor de mercado de tres millones de euros, lo cual es importante pensando en una posible transferencia a futuro. Si aparece algún interesado, Chivas podría sacar provecho económico del futbolista de 26 años, que llegó inicialmente por un precio mucho más bajo y siendo prácticamente un desconocido.

Los números de Daniel Aguirre en el Clausura 2026

Aguirre jugó toda la fase regular siendo un elemento muy importante para el Guadalajara: dijo presente en 16 de los 17 partidos y completó el 87% de los minutos. Incluso, pese a hacerlo como defensor, tuvo su aporte en la portería rival, con tres goles y dos asistencias. Una lesión hizo que se perdiera gran parte de la Liguilla, pero lo que es seguro es su progreso y su revalorización en las filas rojiblancas.