Chivas ya está trabajando en el plantel para el próximo torneo, pero todo parece indicar que habría más bajas que altas.

La directiva de Chivas ya trabaja en la planeación del plantel rumbo al Apertura 2026, torneo en el que se esperan varios movimientos importantes dentro del equipo rojiblanco. El Guadalajara buscará conformar un plantel competitivo para encarar tanto la Liga MX como la Leagues Cup, así como la Concachampions el próximo semestre. Sin embargo, también hay futbolistas que no entrarían en los planes de Gabriel Milito, además de otros que podrían salir al futbol europeo tras el Mundial.

Aunque por ahora no existe nada oficial, el Guadalajara podría desprenderse de hasta cinco jugadores que no tendrían lugar en el proyecto deportivo de Gabriel Milito: Erick Gutiérrez, Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias, Leonardo Sepúlveda y Eduardo “Dragón” García. Todos ellos tendrían posibilidades de salir durante este mercado de verano, ya sea mediante venta, préstamo o rescisión.

Chivas decidió nuevo plan con Érick Gutiérrez.

Sin embargo, esas no serían las únicas posibles bajas del equipo, pues también existe la posibilidad de que Chivas pierda a tres de sus futbolistas con mayor proyección internacional: Armando González, Raúl Rangel y Brian Gutiérrez. Los tres han despertado interés desde Europa gracias a su rendimiento reciente y, en caso de recibir ofertas económicamente importantes, la directiva rojiblanca podría ver con buenos ojos una venta.

Por otro lado, las únicas altas confirmadas hasta ahora son los regresos de Diego Ochoa, Luis Gabriel Rey y Fidel Barajas, aunque todavía falta conocer si Gabriel Milito contará realmente con ellos para el siguiente semestre. En cuanto a refuerzos externos, el único nombre que sigue sonando con fuerza es Denzell García, luego de que el Guadalajara aparentemente se bajara de la pelea por Jordan Carrillo. Así, al día de hoy, el balance sería de ocho posibles bajas por solo, en el mejor de los casos, cuatro incorporaciones.

Gabriel Milito declaró que no considera necesario tener refuerzos para el Apertura 2026

Tras la eliminación frente a Cruz Azul, Gabriel Milito dejó una declaración que llamó mucho la atención de la afición rojiblanca, pues aseguró que considera que Chivas no necesita refuerzos, siempre y cuando el plantel permanezca completo. No obstante, muchos interpretan estas palabras más como un mensaje de respaldo y confianza hacia sus jugadores, y no necesariamente como una señal de que el club no buscará fortalecer ciertas posiciones en el mercado.