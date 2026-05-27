Chivas se encuentra en periodo vacacional tras haber tenido un aceptable Clausura 2026. En medio de este contexto, Denzell García, Marcelo Flores y Jordan Carrillo encienden los rumores en el mercado de pases, mientras que la directiva decidió su nuevo plan con Érick Gutiérrez. A su vez, revelan qué falta para que Nike vista al Guadalajara.

El Guadalajara sigue de cerca todo lo que sucede en el mercado de pases debido a que se esperan que se hagan interesantes movimientos. Especialmente porque se habla de las posibles salidas de Armando González, Raúl Rangel y Brian Gutiérrez.

En medio de este contexto, los rumores sobre la posible llegada de Denzell García no para de surgir por algún gesto del propio jugador y la probable oferta del Rebaño Sagrado. A su vez, Diego Campillo encendió los rumores con un mensaje a Jordan Carrillo, afirman que Tigres habría ofrecido a Marcelo Flores y revelan el nuevo plan de la directiva con Érick Gutiérrez. Por último destapan qué falta para que Nike vista al conjunto rojiblanco.

¿Denzell García más cerca de Chivas?

En las últimas horas Denzell García volvió a dar de qué hablar con un gesto en redes sociales al comentar una sentida publicación de Diego Campillo. En medio de este contexto, Ricardo Durán reveló que el futbolista está dispuesto a salir de FC Juárez para convertirse en jugador del Guadalajara.

En las últimas horas, César Huerta reveló que el futbolista de los Bravos es uno de los jugadores que interesa para reforzar la contención rojiblanca. “No quiere decir que Denzell García sea el único, están estudiando la posición porque se ha mandado a reforzar (…) No sé si Denzell será la única alternativa, pero sí les puedo decir que es la que más gusta“, reveló.

¿Jordan Carrillo está cada vez más cerca de Chivas?

Uno de los jugadores que se destacó de la mejor manera en la Liguilla con la playera de Pumas UNAM es Jordan Carrillo. En las últimas horas Diego Campillo encendió los rumores con la posible llegada del futbolista que le pertenece a Santos con un comentario. “Lo que te juega el 33”, expresó el defensa, por lo que la afición rojiblanca estalló en redes sociales.

¿Chivas se queda con el fichaje de Marcelo Flores?

En las últimas horas surgió el rumor de que Tigres habría ofrecido a Marcelo Flores para el Apertura 2026 según lo informado por Alex Ramírez, quien afirma que sería humo. “Creo que quieren utilizar a Guadalajara como una catapulta, para encarecerlo y abrirle el espectro. Gana bien el muchacho, pero no lo han asesorado lo suficiente bien para que esté en otro escenario”, afirmó el periodista de Azteca Deportes.

El plan de Chivas con Érick Gutiérrez

Uno de los futbolistas que aún le queda un año de contrato con Chivas y que fue cepillado por Gabriel Milito es Érick Gutiérrez. Por esta razón, César Huerta reveló que la idea de la directiva es utilizarlo como moneda de cambio.

¿Qué falta para que Nike vista a Chivas?

Una de las noticias que todo Chivas espera es que se haga oficial a Nike como la marca encargada de vestir al Rebaño Sagrado. En medio de este contexto, Medio Tiempo dio a conocer que los futbolistas aún utilizarán la indumentaria de Puma en el inicio de la pretemporada hasta el 1 de julio. “Ya comenzó a llegar la nueva línea que estrenará Chivas a partir del 1 de julio con Nike, aunque no toda ha sido entregada al Guadalajara (…) Se espera que, cuando se acerque el cierre del contrato de Chivas con Puma, la ropa Nike empiece a fluir para estar listos y desde el 1 de julio poder usarla”, reportaron.