El Clausura 2026 acaba de terminar y los rumores de mercado de pases no paran de surgir. Uno de ellos es el que coloca a América interesado en Érick Gutiérrez. ¿Es factible este movimiento?

Uno de los jugadores que se sabe muy bien que no entra en planes en las Chivas de Gabriel Milito es Érick Gutiérrez, quien en los últimos días fue colocado como de interés de América ya que podría llegar gratis. Tras darse a conocer este rumor, Jesús Bernal confirmó que el plan del Guadalajara es venderlo debido a que aún le queda contrato.

Una de las frases que se escucha en los pasillos de Verde Valle sobre el concepto de la directiva con el mediocampista formado en Pachuca es que es un gran profesional que se quiere ir bien. Es más, la semana pasada Ricardo Durán dio a conocer que Guti quiere tener un último gesto con el Guadalajara, por lo que realiza su chamba, va a entrenar en el horario que se le dice y busca una salida que sea buena para todas las partes.

En medio de este contexto, surgió una llamativa información en la que vinculan a Érick Gutiérrez como uno de los jugadores que interesa a América por la posible baja de Jonathan Dos Santos. Según lo informado por Soy Futbol el 24 de mayo, la directiva azulcrema estaría interesada debido a que sería un futbolista que podría llegar libre como sucedió con Christian Calderón.

Érick Gutiérrez no entra en planes y Chivas le busca acomodo. (Foto: IMAGO7)

¿Es factible la llegada de Érick Gutiérrez a América?

Teniendo en cuenta que la decisión de Gabriel Milito con Érick Gutiérrez generó polémica en el mundo Chivas y que el futbolista busca tener un gesto con la directiva, sería extraño que se vaya libre a un club. Más ruido generaría que Guti insista en salir a jugar a América, clásico rival del Guadalajara en la Liga MX.

Esta tarde Jesús Bernal confirmó en su canal de YouTube que al mediocampista le resta un año de contrato con el Guadalajara. A su vez, señaló que el plan de Javier Mier y Amaury Vergara es venderlo. No hay que olvidarse que el Rebaño Sagrado le pagó 6 millones de dólares a PSV por su fichaje, según Kery Ruiz. Además, César Huerta reveló que al año al conjunto rojiblanco le costaba más de un millón de dólares el salario del mediocampista. En otras palabras, daría la sensación que sería difícil que se lleve adelante la transferencia.